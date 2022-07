Wimbledon: Djokovic-a’n third round a thleng

Wimbledon khelh mekah top seed Novak Djokovic chuan Australia mi, world no 79 Thanasi Kokkinakis hnehin third round a lut.

Djokovic hian Kokkinakis hi straight set 6-1, 6-4, 6-2-in awlsam takin a hneh a, a vawi sarih nana champion a tumna kawng a la zawh dik zel a, Round 3-naah hian Serbia mi tho Miomir Kecmanovic nen an inkhel ve leh dawn a ni.

Hetihlai hian 20th seed Andy Murray chu pawh an ramah round hnihnaah a tla nghal a, American player John Isner lakah tlawm a, kum 35 mi Murray hi Isner hian ace vawi 36 a vaw chhuak chungin 6-4 7-6 (7-4) 6-7 (3-7) 6-4-in a hneh hram a, tun ṭum hi Wimbledon vawi 13 a khelh tawhah Murray tlak hma ber ṭum a ni a, round 3-na tal a la thleng ziah ṭhin a ni. Isner hian round thumnaah kum 20 mi, 10th seed Jannik Sinner a hmachhawn leh dawn a ni.

Hetihlai hian British No 1 Cameron Norrie erawh a la chak zel a, Spanish world no 71 Jamue Munar chu set 5-ah a hneh hram a, kum 26 mi Norrie hi 2-1 in a hniam hman chungin a tawpah 6-4 3-6 5-7 6-0 6-2-in a chak a ni. Tun tournament-ah hian 9th seed niin, American player Steve Johnson a khel leh dawn a, Johnson hian Britih player Ryan Peniston a hneh a ni.

Spain mi Carlos Alcaraz chuan Dutch world no 53 Tallon Griekspoor chu straight set-in a hneh a, German mi Oscar Ottee a khel leh dawn a. Jannik Sinner pawhin Sweden mi Mikael Ymer set 4-ah a hneh a, American Francis Tiafoe a chak bawk.