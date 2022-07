Wimbledon: Semi-final-ah Nadal leh Kyrgios

Rafael Nadal chuan hliam nei chunga Taylor Fritz paltlangin Wimbledon semi-final a thleng a, semi-final-ah hian Nick Kyrgios a hmachhawn dawn a ni.

Quarter-final-ah Nadal hian first set a hloh nghal a, second set tawp lamah nâ a neih avangin medical timeout a nei zui leh a, mahse a tawpah chuan 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 (10-4)-in hnehna a chang a, semi-final thleng mahse Nadal hi semi-final a khelh hma hian a hliam hi endik a ni dawn a, vawiinah semi-final hi an khel dawn a ni.

Semi-Final-a Nadal hmachhawn tur kum 27 mi, Kyrgios hian quarter-final-ah Cristian Garin chu 6-4, 6-3, 7-6 (7-5)-in a hneh a, Grand Slam singles semi-final a khelh vawi khatna tur niin, kum 2005 hnua Australian mipa zinga he tournament-a semi-final thleng leh thei hmasa ber a ni bawk a ni.