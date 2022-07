Zoram hmun dang rualin Serchhipah ‘Remna Ni’ lawmna inkhawm buatsaih

Nimin khan Mizoram hmun dang rualin Serchhipah pawh Remna Ni, 2022 lawmna inkhawm neih a ni a, Serchhip BNRGSK Hall, P&E Veng, Serchhipa Remna Ni lawmna inkhawm buatsaih hi Deputy Speaker leh Tuikum Bialtu MLA ni bawk Er. Lalrinawma chuan khuallian niin a hmanpui a ni.

Khuallian Er. Lalrinawma chuan British hnuaia India rama awm lai khan Mizoram chu mahnia ro inrelin min awm tira, India a lo zalen khan khatihlaia kan ram hruaitute khan ram an hmangaihna avangin engtia awmzui tur nge tih an ngaihtuah nasa em em a. A tawpah kum 10 dana ennawn leh ṭhin turin Indiaa awm kha rem an ti rih ta a, kum engemawzat a lo veia ram hmangaihna avang bawkin India ram ata indan chhuah duhna a lo awm a, kan ramin khaw eng a hmuhna a nih dawn phawt chuan tiin, mahni hrehawm pawisa lovin, thih ngamin zalenna an lo sual a, mi tam takin nunna an hlan a, mi tam tak ramtuileilovin an awm a, mahni vanglai hun ṭha ramhnuaiah hmang zovin, chhuan tam tak chawte an nghei a, an theih ang tawka sângin he ram tan hian an bei a, vawiinah hian khang mite kha zahna chibai kan buk a ni, a ti.

Ram an hmangaihna avang zelin kan ramin hun harsa a paltlang lai khan mi hrang hrang, party hrang hrang leh kohhrante, tlawmngai pawlte nasa takin mahni zawnah kan bei a, mipuite ngenna nasa tak avangin kum 1986-ah Remna kan lo nei ta a ni. He remna hi vawiin thlenga remna hlawhtlinga sawi hlawh a ni a, remna duangtu kan ram hruaituten fing tak leh hmathlir thui tak neia remna an ziah avangin hmasawnna duhawm tak tak kan neih phah chur chur a, keiniho tan malsawmna a lo chang ta a ni, a ti.

Er. Lalrinawma chuan remna tel lo chuan hmasawnna a awm thei lova, kan ramin hma lam a pan zel theih nan remna leh muanna hi a pawimawh hmasa a ni a ti a, hmasawn-na hi a vantla a awm lova, thawh chhuah a ni a, chuvang chuan remna hnuaia hma kan sawn zel theih nan mitinin mahni zawn ṭheuhah i thawk ṭauh ṭauh ang u, tiin, remna chhawm nung zel tura theihtawp chhuah turin kalkhawmte a sawm bawk.

He hunah hian Lal-muansanga Ralte, Serchhip bawrhsap mawhphurhna chelh mektu pawhin thu a sawi a, K.Vanlalpeka, Asst. Proffesor, Department of History, Govt. Serchhip College chuan Remna Ni Chanchin leh pawimawhna tih thupui hmangin thu a sawi a, PC Lianhnuna, Vice President, PAMRA, Serchhip leh Kawlṭhuama, Chairman, NGO Coordination Committee-ten thutawi sawiin, Sub Hqrs YMA Zaipawl, Laithangpuii leh F. Lalremruati ten zaiin kal khawmte an awi bawk a ni.

Inkhawm hi K.Saitluanga, MIS, DIPRO, Serchhipin a kaihruai a, Lt. Vanlaltharzuala, CO, Salvation Army in hunserh hmangin, Saidingliana Sailo, Addl. SP in lawmthu sawiin hun a khar a, he hunah hian Serchhip khawpui chhunga Head of Office te, VC, tlawmngai pawl, Pol. Party leh kohhran hrang hrang aiawh bakah, PAMRA member te, Hnam sipaia lo ṭang tawh ṭhinte leh Media mite an tel a ni.