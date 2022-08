AMC-in bawlhhlawh tawih thei atanga lei tha a siam zawrhna tur dawr hawng

Aizawl Mayor Lalrinenga Sailo chuan nimin khan Aizawl khawpui bawlhhlawh ṭawih thei tlingkhawm aṭanga Aizawl Municipal Corporation (AMC)-in leiṭha (Compost) an siam zawrhna tur dawr (Stall) a hawng a, leiṭha hralh chhuah theih a ni ta chu lawmawm a tih thu a sawi. He leiṭha AMC Compost hi a duh apiang tan AMC Office hnuaia dawr hawn takah lei theih nghal a ni.

AMC hian January thla tawpah khan SIPMIU hnen aṭangin Tuirial-a Waste Management Centre hi an la chhâwng a, an dinhmun sawiin Lalrinenga chuan, “Kan inhlanchhawn hian sum leh pai a ken tel loh avangin AMC pawisain kan enkawl zui ta a ni. Aizawl bawlhhlawh hi a tam tawh em avangin Waste Management Centre pakhat chauh hian a dawlzo tawh lo a, AMC-in sum leh pai a ngah bawk si loh avangin sawrkar ṭanpuina pawh kan mamawh zel dawn. Bul kan ṭan ve dawn chauh a ni a, kan ruahmanna hlawhtling a la tam lo a, chuti chungin bawlhhlawh hman nawn theih, ‘Recyclable Waste-te sumah chantir a, vawiina leiṭha hralh chhuah a ni thei hi ka lawm takzet a ni,” a ti.

Aizawl Mayor chuan AMC mai ni lo, Mizoram pum tan hmasawnna nia a hriat thu a sawi a, “Aizawl-in kan tih theih chu midangin awlsam takin an lo zir thei dawn a ni,” a ti.

AMC-a Solid Waste Management changtu Executive Councillor Laltlanzova Khiangte pawhin thu sawiin, “India ram khawpui changkâng zawka Municipal-ten bawlhhlawh aṭanga thil an siam chhuahte kan hre tawh ṭhin a, AMC-in kum chanve chhung lek Waste Management Centre kan enkawl ve hnuah bawlhhlawh aṭanga lei ṭha kan siam hralh chhuah theih a ni ve ta mai hi AMC tan thil pawimawh tak a ni. Bawlhhlawh aṭanga leiṭha siam hi thil namai lo tak, India ram Municipal tam takin an la tih ve theih loh a ni a, AMC-a thawktu zawng zawngte leh leiṭha siam tura kan partner-te ka chhuang tak zet a ni. Waste Management hi ṭanrual ngai tak a ni a, ram hruaitute nena kan ṭanrual theih chuan plastic paih mai mai turte pawh hi kawngpui siam na’na kan hman nite pawh a la thlen ka beisei,” a ti.

AMC hian lei ṭha siam tur hian firm pakhat, ‘Waste Tech & Bio Energy an thawhpui a, lei ṭha hi kg 15 bag leh kg 25 bag a awm a, mipui hnenah kg-ah ₹10/- hisapa hralh chhuah tura ruahman a ni.