District Hospital building thar sak tur chungchangah PIL thehluh tum

Nimin chawhnu dar 1 khan Joint Action Committee on Serchhip District Hospital Site chuan Ser-chhip Press Club-ah Executive meeting neiin, Serchhip District Hospital Building thar sak thuai a nih theih nan Public Interest Litigation (PIL) thehluh an rel.

Nimina meeting chuan May ni 27, 2022 daiha MoU ziah tawh, vawiin thlenga hmalakna a la awm loh chungchangah hian JAC on Serchhip District Hospital Site chuan Serchhip District Hospital Building thar sak thuai a nih theihna tur leh a hmun ngaia sakna tura DPR siam leh sum pawh dilchhuah a nih ang ngeia Bukpui rama sa lova, a hmun ngaia sak a nih leh ngei theih nan PIL file turin an rel a ni.

Hei bakah hian JAC on Serchhip District Hospital Site ṭhukhawm chuan Bukpuia Hospital thar sak a nih theih nana hma latu Serchhip District NGO Co-ordination Committee-te chu karleh Thawhṭanni, August ni 29, 2022 tlai dar 3 khian Serchhip Press Club-a inbiakpuiah sâwm an rel a, a tuk August ni 30, 2022 chhun dar 12 khian Press Conference kova Serchhip mipui hnenah thil awmzia puanzar a, chumi hnuah Health Minister hmuh leh nise tih an rel bawk.