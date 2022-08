Hri kai nunna chân pakhat awm belh

Inrinni leh nimin, Pathianni khan Serchhip District-ah Covid-19 hri kai hmuh belh an awm lova, hetihlai hian nimin khan nimin khan Zopari (70), N.Vanlaiphai chu ZMC-ah Covid-19 vangin a boral a, ani hi August ni 23 khan hri a kai tih hriatchhuah niin, nimin zing lam dar 3 vel khan ZMC-ah dahluh niin, nimin chawhma dar 11:30 khan a boral a, ani hi natna dang nei tel a ni. Heti hian Serchhip District chhunga hri kai nunna chân chu mi 36 an ni tawh a, Inrinni leh nimin, Pathianni khan hri kai enkawl dam mi 4 ve ve an awm a, heti hian Serchhip District-a hri kai hmuhchhuah tawh zawng zawng chu mi 14,489 atanga enkawl dam tawh zawng zawng chu mi 14,435 awm tawhin, enkawl lai mi 18 an awm mek a ni.

