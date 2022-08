MLA-te tana buatsaih NeVA training hawng

Nimin khan Mizoram Assembly Deputy Speaker Lalrinawma chuan NeVA Training for members of Mizoram Legislative Assembly chu Assembly Annexe Banquet Hall-ah a hawng.

Deputy Speaker chuan National e-Vidhan Application (NeVA) hi India ram state leh UT zawng zawng-te hman tura ruahman a ni a, tunah hian state pali-ah hman ṭan tawh a ni, a ti a. Hmarhchhak state zingah chuan Nagaland-ah hman ṭan tawh a ni a, Mizoramin a hmang ve thei tur hi a lawmawm hle a, thawktute inpekna leh thawhrimna a fakawm hle a ni, a ti a. NeVA hmang thei tura sum sen tur hi CSS aṭanga hmuh a ni a, state sawrkarin zaa 10 a tum ve dawn a, DPR-te thehluh a nih hnuah Mizoram tana sum hmuh chu ₹8,70,84,750/- a ni a, tunah hian First installment UC thehluh tawh a ni a, second installment beisei mek a ni, a ti.

Training hawnnaah hian MLA ṭhahnem tak telin, training hi ni 5 awh tur a ni. NeVA hi digital legislature leh paperless legislature tura hmalakna a ni a, NeVA hmang hian information hrang hrang – Notices, Bulletins, Rules of Procedure, List of Business, Starred & Unstarred Questions with answers, Bills, Paper laid, Committee report leh a dang dangte a tih theihin a hmuh theih dawn a. Assembly Question te leh a dangte pawh NeVA hmang hian a theh luh theih dawn a, Member-tin dawhkanah Touchscreen vuah vek a ni ang a, house chhungah paper sem awm tawh loin member ten an duh ang an hmet chhuak tawh mai dawn a ni.