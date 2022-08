Ruaka zirlai naupang hawtirtua puh zirtirtu man a ni

Lunglei district-a Thangpui Govt. Primary School-a pawl khat zirlai, a sikul uniform phelhsaka hawtirtua puh zirtirtu chu Inrinni khan Police-in an man a, Lunglei Police Station-ah dah a ni.

Lunglei district SP Rex Vanchhawng sawi danin District Child Welfare Committee (CWC)-in Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 tlawhchhana FIR an thehluh bawhzuiin zirtirtu Lalbiakengi hi man a ni a, he dan section 75-na hmangin Lunglei Police Station-ah thubuai siamsak a ni.

School Education Director Dr. H. Lalthlangliana chuan vawiin, Thawhtanni hian Lalbiakengi hremna tur hi tihchhuah a ni dawn a, he thil thleng hi Lunglei Sub-Divisional Education Officer (SDEO) chuan chhui nghalin, Zirtawpni khan a thil chhui report hi School Education department-ah a thehlut a, zirtirtu hi vawiin chawhma dar 10:30 hian SDEO Lunglei South chuan a office-a insawifiah tura hriattirna a pe tawh bawk a, thil awmdan chhuichian a nih hnuah a hremna hi tihchhuah a ni dawn niin Director chuan a sawi a ni.

Zirtawpni khan MZP chuan Thangpui primary school zirtirtu thiltih hi demin hrem a, a hna atanga bân turin an lo phut tawh a, he SSA zirtirtu hian mihring chanvo bawhchhia-in zirtirtu-in a tih loh tur a ti a ni, an ti.

Zirtirtu-in kawr a phelhtir hringtu nu-in a sawi dan chuan August ni 22 khan a fanu hi an sikul a mipa naupang pakhatin kut a thlak a, kut a thlak nat em avangin damdawiina enkawl ngai hialin a awm a, mahse, sikul kal ngei a duh avangin August ni 25 khan sikul a kal leh a, kutthlaktu naupang bawk chuan a lo khawih leh a, amah ngei sikulah kalin mipa naupang chu a zilh a, chumi hnu chuan zirtirtu chuan phone-a bia-in sikul a kal a, naupang a zilh chu sikul dan kalh a ni tih a hrilh a, hetah hian naupang nu thinrim chu sikul atanga a fanu hruaichhuak turin a kal a, zirtirtu chuan, ‘chutia sikul a a kal tawh dawn loh chuan’ tiin zirlai dang hmuh laiin a uniform chu phelhsakin kekawrte tih loh thawmhnaw ha lovin a hawtir ta a ni, a ti.