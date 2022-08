SAROA-in ni khat free service neih rel

Serchhip Auto Rickshaw Owner’s Association (SAROA) Assembly chuan nakuma kum 25 an tlin champha (Silver Jubilee) lo thleng tur pualin nikhat free service neih an rel.

Inrinnia Bukpui P&E Rest House-a Assembly an neihnaah hian SAROA chuan ni khat free service bakah hian Silver jubilee pualin District Hospital ah thisen pek turin an rel a, a hun hi chu an la rel chawp leh dawn a, hei bakah hian khawtlangah khuarel chhiatna tawk, khawtlang buaipui ngai an awmin SAROA hminga luan-chhuah ve thin ni rawh se, an ti bawk.

Assembly-ah hian kum 2022 – 2023 chhunga an hruaitu turte an thlang nghal a, President-ah Malsawm-tluanga; Vice-President-ah H.Lalsawimawia; Secretary-ah Lallawmsiama; Asst. Secretary-ah Romal-sawma; Treasurer-ah Liansangpuia leh Fin. Secretary-ah Lalbiakmawia-te an thlang a ni.