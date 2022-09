Lirthei khu teh chungchangah thla khat hriatthiamna awm dawn

Transport Minister TJ Lalnuntluanga chuan lirthei khu teh turte harsatna sutkian nan endik ngai bikte chu nimin aṭanga thla khat chhung hriatthiam an nih tur thu a sawi.

Transport Minister hian The Motor Vehicles Amendment Act 2019 hman dan tur chungchang Transport Department Director, Traffic SP leh Mizoram Pollution Control Board Secretary-te nimin khan a pisaah a sawipui a, hetah hian lirthei khu endik ngaite hriatthiam an nih rualin lirthei khu endikna neiloa lirthei duh duhnaa tlan erawh a remchan loh thu sawiin, mipuite harsatna sutkian nan Aizawl-a lirthei khu endikna hmun hrang hrangah a tam thei ang ber endik a nih theih nan hmalak a ṭul thu a sawi.

The Motor Vehicles Amendment Act 2019 chu sawrkar thuchhuak anga vawiin, September ni 1 aṭanga kenkawh tura tih a nih avangin tunlai hian lirthei khu teh tura kal an ṭhahnem ṭhin hle a, hei hian lirthei vei vak tan harsatna a siam avangin Mizoram State Pollution Control Board chuan hemi chungchanga zawm tur thuchhuah a siam a, lirthei khu teh tir turte chu zing dar 6 aṭanga dar 8 inkarah lirthei number ziah a, a tahtawlha endik tur a ni a, hetihlai hian tun dinhmunah inziak lût an tam tawh avangin Ningani thleng chu he inkaihhruaina hi a hman theih dawnlo a ni.