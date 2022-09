Mi thil rûk leisaktute lakah Serchhip Police-ten khauh zawka dân lekkawh an tum

Serchhip Sub-Divisional Police Officer, Kaste Romalsawma chuan thuchhuah siamin, rukruk chingte thil rûk sa lo lei ṭhinte lakah khauh zawka dan lekkawh a ni dawn tih sawiin, mi thil rûk sa lo leite chu dân anga an man nghal zel tawh dawn thu an sawi.



Serchhip SDPO-in thuchhuah a siamah chuan tunlai hian Serchhip District chhungah ruih nana hman chi damdawi ṭha lo, a bikin Heroin (No. 4) a tam hle a, hetiang ruihtheih thil a tam hian rukruk a hluar nghal deuh zel bawk a, hetiang thil ṭhalo pahnih hi tunlai hian Serchhip District-ah a hluar mek tih a sawi a, mipui leh sawrkara mawhphurtute chu heng thil ṭhalo pahnih donaah hian ṭantlan a ngaih thu a tarlang.



Ruihhlo zuar ṭhin hriate chuan Police emaw, Excise hnenah hrilh tur a nih thu leh, a hrilhtute hi an nihna thupsak a ngai a nih chuan thupsak ngei ngei tur an ni tih a tarlang.



Rukruk leh midang kutthlak tum chungchangah chuan Police-te hnena hrilh nachang kan hre viau tawh tih a sawi a, “Chutihlaiin mi thil ruk lo leisak erawh kan la tim lo hle mai a, thil rûk a ni tih hre reng chung emaw, ruk a ni tih ringhlel chunga mi thil rûk lo lei hi dân hnuaiah hrem theih, lungin tân leh pawisa chawia hrem theih a ni,” a ti a, hemi chungchangah hian Serchhip District-a thunei-tute chuan khauh zawka dân kenkawh nise an tih thu a sawi bawk.



SDPO chuan Gas cylinder te, tui meter te, silai te leh thil dang, Company emaw sawrkar thu lova lei leh hralh thiang lo bungrua a awm tih chu mitin hriat saa ngaih a ni a, chutiang lo leisaktute chu man nghal zel an ni dawn tih a sawi a, ruihtheih thil tih chingten bungrua a man pangngai aia tlawm lutuka an zawrh lo leitute pawh thil ruk an lo lei a nih chuan an thil lei chhuhsak bakah anmahni pawh man nghal zel an ni dawn tih sawiin, ruihhlo tiṭhinten huan thlai te, dil sangha te leh lo lam aṭanga tharchhuah thil dang an zawrhte pawh a rinhlelh-awm tho a, hetiang leituten chhuanlam an siam chu Police-ten pawmsak tawh lovin, an chung thu rel tura Court-a thawn zel ṭha bera an hriat tawh thu a tarlang bawk.



Hei bakah hian sawrkarin tunhnaia lirthei khalh dan chungchanga dan khauh zawk a siam chu kenkawh zui nghal a ni tih tarlangin, he dan tharah hian hremna a na hle a, dan thar hmang hian Police-ten mobile checking a khât tawka an neih tawh dawn thu a tarlang bawk a, thil sual tihtum leh thilsual ti hria emaw, hmu emaw chuan thuneitute hnena hrilh ngei ngei chu ram dana a inziah angin khua leh tuiten kan bat a ni tih a tarlang bawk.