MNF sawrkarah hnamdang contractor an langsar:MPCC

Mizoram Pradees Congress Committee chuan Mizo hnam party inti te sawrkarna hnuaiah hnamdang contractor an langsar hle niin an sawi.

Inrinni khan Aizawl Press Club-ah chanchinbumite kawmin MPCC thupuangtu Dr. Lalianchhunga chuan, “Mizoram sum leh pai enkawlna kawnga MNF sawrkar talbuai dan hi a thûk tawh em a, kum hnih-khat lek chhunga siamṭhat mai theih tawh loh tur khawpa dinhmun chhiaa a din tawh avangin an dinhmun hrethiam chin MNF Minister-te chuan finance chungchang engmah an sawi duh tawh lo a. Minister leh MLA tam zawk chu an ngawi ṭhup tawh a ni,” a ti. MNF sawrkarah duhsak zual te tan a vur kum a thleng mek zel nia sawiin, “MNF Party worker-te leh Contractor tam zawkin an hnathawhna bill an lâk theih loh lai te, PMGSY contractor tam zawkten bill vaibelchhe 200 chuang an lak theih loh avanga an hnathawh pawh an chhunzawm theih loh laiin an duhsak zawng Contractor-te contract pek leh bill pek kawngah chuan harsatna an tawk miah lo a ni,” a ti bawk.

MNF chuan hnamdang contractor te an duhsak nia sawiin, “MNF Party sawrkarna hnuaia ni khata Bill lehlan thei zinga che thei ber chu SLT Infracon Pvt. Ltd, Silchar a ni a, anni hian bill 9 lai chu awlsam takin an thehluh ni la lain an la nghal thei a. Vai company bawk Ratna Infra, Hyderabad leh M/S Bhavya Construction, Silchar-te pawhin an bill 4 ve ve ni khatah an lehlan thei a. Kamrul-a pawhin Treasury-ah bill 3 a lehlan pui thei a, RTI chhanna aṭanga a lan danin Kamrul-a bill hrim hrim hi Treasury-ah thla khat aia rei a tang ve ngai meuh lo bawk a ni,” a ti a. “Sawr-kar hnathawk leh mipui nawlpuite mamawh em em bill pek aiin Contractor mi tlemte, an duhsak zawngte bill pek an awlsam zawk tlat hi mipui an zah loh zia tilangtu a ni,” a ti bawk.