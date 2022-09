Rampum huapa a thlâwna thisen pek beihpuithlak Mizoramah Health Minister-in a hawng

Inrinni aṭang khan India ram hmun dang te rualin Raktdaan Amrit Mahotsav – a thlawna thisen pek beihpui chu Mizoramah neih ṭan a ni a, October ni 1 thleng awh tur Nationwide Voluntary Blood Donation Drive hi Mizoramah chuan Health Minister Dr. R.Lal-thangliana’n Aizawl Civil Hospital Blood Bank-ah a hawng a, Serchhipah pawh Inrinni vek khan Serchhip District Hospital Blood Bank-a dah turin thisen pek runpui buatsaih a ni.

Aizawla he hun hawn-naah hian Dr R.Lalthang-liana chuan a thlawna thisen pek runpui atana sawrkar laipuiin hun bik a buatsaihah Mizoram pawhin theihtawp a chhuah a, mipuiten a thlawna thisen pek pawi-mawhzia leh hlutzia hriaa uar leh zuala thisen pek kawnga ke an pen thar lehna ni thei se a duh tih a sawi a. Health Minister chuan, “Mizoramin vanneihna nasa tak a neih chu khawtlang, kohhran leh mipui mimir tanrualna tha hi a ni a, COVID hripui leng do let chungchangah pawh mipui ṭanrualna pawimawhzia a lang a ni,” a ti a. Mihring nunna chhan nana thil pawimawh tawpkhawk, Kristian kan nih ang pawha rawngbawlna pawimawh, a mamawhtute tana a thlawna thisen pek hi uar leh zual tur leh Mizoram chu India ram puma titha ber kan nih theihna tura tan la turin Health Minister chuan mipuite a chah a ni.

Voluntary Blood Donation Drive-ah hian thisen pêk lam inzirtirnate neih a, ram mipuite thisen pek a ṭulzia inhrilh hriat a, poster te, banner te tar a hun hman tur a ni a. Inrinnia a hawnna programme pual hian Mizorama blood bank awm zawng zawngin blood donation camp an huaihawt vek a, Aizawl Civil Hospital Blood bank chuan hmun thumah blood donation camp a huaihawt a ni.

Serchhipah chuan Association for Blood Donation (AVBD) Serchhip Branch leh, Serchhip District Hospital Blood Bank huaihawtin thisen pek runpui hi neih a ni a, Serchhip Dinthar Branch YMA chuan Serchhip District Hospital Blood Bank-ah thisen Unit 12 an pe a, thisen petute hi mipa 9 leh hmeichhia 3 an ni.

India ram pum huapin he beihpuithlak hun chung hian thisen unit nuai 1.5 lakkhawm tum a ni a. Ram puma blood bank awm zat hi 2443 niin, an zinga 1541 hi private tâ a ni. Kumin hian Arogya Setu App emaw www.eraktkosh.in hmangin Blood Donation Camp neihte chhinchhiah vek a ni a, thisen petute pawhin he App hmang hian Blood Donation Certificate an dawng zel dawn a ni.

Kum 2021-2022 chhung khan Mizoram pumah thisen unit 28,191 lakkhawm a ni a, chung zinga 25396 (90.08%) a thlawn (voluntary)-a dawn a ni a, kumin April aṭanga June thla thleng khan thisen unit 8,842 lakkhawm tawh niin, chung zinga 8,203 (92%) chu mi tlawmngai a thlawna thisen petute pek a ni.