SEDP 1st Instalment September–October-ah; 2nd Instalment December thla atangin leh sem tum

Home Minister Lalchamliana chuan nimin khan Serchhip District-a Chhungkaw Pual Socio-Economic Development Policy (Family Oriented SEDP) kalpui tur hawngin, SEDP 1st Instalment chu kumin September leh October thla chhungin a dawngtu turte hnenah sem a ni ang a, 2nd Instalment chu kumin December leh February ni 15, 2023 inkarah sem leh tura ruahman a nih thu a sawi.

Nimina Sechhip DC Conference Hall-a he hun hmannaah hian Home Minister chuan, SEDP Executive Body thurel angin ni 23.8.2022 khan chhung-kuate hnena SEDP sem tur hi Department-te hnenah pek chhuah a ni tih sawiin, Department-ten a dawng tur chhungkuate hnenah September leh October chhunga an sem thei lo a nih chuan “In rawn sawi ang a, Governing Body lamah, ṭanpui theih dan kan lo zawng dawn a ni,” a ti a, tun ṭuma SEDP sem tur chu Rs.50,000/- a ni a, ṭum 2-a sem tur a ni tih a sawi a, tuna SEDP an sem tur chu MNF sawrkar duhthusam a ni lo tih a sawi a, mahse an rin loh lamah Covid-19 leh harsatna dang tam takin a tlakbuak avangin duhthusamin a tam thei lo tih a sawi a, kum khat chhunga Rs.25,000/-a ṭum hnih sem tur chu an tlin tawk a nih thu a sawi a, Mizoram mipuite chu hei hi an tlin tawk a ni tih hriatthiampui turin a ngen nghal bawk a, mahse hei hi a tawpna tur a ni lo tih sawiin, an phak tawk leh an theih ang tawkin an kalpui zel dawn tih a sawi bawk.

Mi ṭhenkhatin SEDP a hlawhchham an tih chung-chang sawiin, “A dawngtu tur hnena cheng khat pawh la pek hmaa a hlawhchham intihsak chi emaw ni ka ti,” tiin a sawi a, sum hi a tlem emaw a tam emaw pawh nise a hman dan hi a pawimawh tih a sawi a, tuna SEDP-a Rs.50,000/- sem pawh a dawngtu lamin an duhkhawp lo a, a semtu lam pawhin an duhkhawp lo tih a sawi a, mahse taihmakna leh tihtakzetna nena an thawh a, a bak lo kal zel tura beiseina nen chhungkaw tam tak dinchhuahna tham a awm, a ti a, SEDP dawng-tu tura thlangtu Village Level Committee-te chu a SEDP dawngtuten an hman dik leh dikloh enzui peih turin a sawm nghal bawk.

He huna thusawitu dang, Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar, IAS chuan SEDP dawngtu-te chuan an duhna tak eizawnna kawng an zawh theih nan sawrkarin ṭanpuina sum a pe tih a sawi a, a dawngtuten an duh anga huam zau taka hma an lak theih tur thu sawiin, SEDP dawngtute chu an sum dawnte hmasawnpui ngei tuma hma la turin a chah a ni.

Malsawmtluanga, Project Director, DRDA, Member Secretary, SEDP District Level Committee ni bawk kaihhruaiah hian Lalmuansanga Ralte, Addl. DC chuan report pe-in, SEDP chu Assembly Constituency mil zela kalpui a nih avangin Serchhip District-a tel lo, Hrangturzo leh Tuikum Constituency huam chhung pawh Serchhip District kaltlanga hmalakna kalpui a nih thu a sawi a, Constituency tinah chhungkaw 1,500 zel thlan niin, Hrangturzo bial chhung Chekawnah beneficiary thlanah pakhat kim lo pawh tikim leh tura hmalak a nih thu a sawi a, Family Oriented SEDP hmalakna ûmzuina tur sum (Administrative Cost) hi beneficiary pakhat tan Rs.300/- hisapin, Serchhip District tan Rs.15,99,700/- hmuh a ni a, Administrative Cost-te Village Level SEDP Committee-te hnena pek chhuah tur a nih angin, nimin khan an Bank Account-ah thunsak nghal an ni a, District Level-ah SEDP monitoring atan Rs.2,50,000/- dawn a nih thu a sawi bawk.

He hunah hian Serchhip Sub Hqrs YMA zaipawl leh F.Lalremruati-te zaiin, Tlangtimawia Zote, DAO-in lawmthu sawiin inkhawm a khar a, Village Level Committee leh SEDP dawng tura thlan zinga mi ṭhen-khatte hnenah Token Cheque hlan nghal an ni bawk.