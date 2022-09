Sub-Headquarters YMA-in Kumpuan Inkhawm buatsaih

Thawhlehni zan khan Serchhip Sub-Headquarters’ YMA chuan Serchhip P&E Branch YMA Hall-ah Kumpuan Inkhawm an hmang.

He Kumpuan Inkhawm hi Lalrammawia, Vice President, Kumpuan Committee Chairman ni bawk chuan kaihruaiin; Kawl-ṭhuama, President, Sub-Hqrs YMA-in inlawmna thu a sawi a, Kumpuan Thupui sawitu Lalrinmawia Sohnel chuan thu sawiin, Kumpuan atana Ram leh Hnam Humhalh tih chu thlan a nih chhan leh a pawimawhna kawng hrang hrangte a sawi a, Sub-Hqrs YMA Zaipawl bakah, F.Lalrem-ruati leh Lalnunsiami Khiangte-te an zai a, he inkhawmah hian Sub-Hqrs hnuaia Kumpuan Committee bakah, SEC Member leh khawpui chhunga YMA Branch hrang hranga hruaitute an tel a ni.