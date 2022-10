Football thuthang (19.10.2022)

@ Aston Villa chuan an manager Steven Gerrard thlaktu atan Tottenham leh Paris St-Germain manager hlui Mauricio Pochettino chu an ngaihven. (Telegraph)

@ Chelsea manager Graham Pottter chuan Brighton forward Leandro Trossard, 27, nen Stamford Bridge-a thawhho dan a zawng leh a, hetihlai hian Seagulls sporting director hlui Dan Ashworth pawhin Belgium international hi Newcastle lama lakluh a duh bawk. (90 min)

@ France midfielder N’Golo Kante chuan contract thar ziak turin Chelsea chu inremna a la neihpui lo a, kum 31 mi hian nakum nipuia free agent ni chunga chhuah a tum mek a ni. (Fabrizio Romano)

@ Atletico Madrid chuan Manchester United lakluh tum Portugal forward Joao Felix chu zawrh lai a nih loh thu an sawi a, mahse kum 22 mi agent Jorge Mendes chuan 2023-a duhthlan tur an neih theih dan tur a dap mek thung. (Here We Go podcast)

@ Atletico boss Diego Simeone chuan January thlaah Manchester United aṭanga Cristiano Ronaldo lakluh a remtih loh thu a sawi a, a chhan chu kum 37 mi hian Real Madrid nen inkungkaihna an lo neih tawh vang a ni. (Tigo Sports)

@ Arsenal leh Manchester United-in an ngaihven Napoli striker Victor Osimhen agent chuan Nigeria international kum 23 mi hian Serie A club chhuahsan tumna a neih loh thu a sawi. (Goal)

@ Wolves chuan Lyon, Bayer Leverkusen leh Borussia Dortmund boss hlui Peter Bosz chu an manager hmun ruak luah tur chungchangah interview an neihpui. (Telegraph)