Smuggler te Paradis-ah kan ram hi a chang ta a ni ber:TBC Lalvenchhunga

ZPM PAC Member TBC Lalvenchhunga chuan, kan ramah dan lova thiltih an zalen ta hle a ti a, sual zalenna ram, smuggler-te Paradis-ah kan ram hi a chang a ni ta ber mai a, a mawhphurtu chu sawrkar a ni, a ti.

Nimina Aizawl Press Club-a thuthar thehdarhtute a kawmnaah TBC Lalvenchhunga chuan, “October ni 15, 2022 khan vai hming kan hriat lar, Abu Majumdar-a boss nia sawi, smuggler zinga hotupa ber leh meizang hlaptu Musa Ahmed, Nilambazar (Karimganj District) nia sawi chu Assam Police-ten kum khat chuang an veh hnuah Silchar Airport-ah an man a. Musa Ahmed Siddiqui (Amosa tia sawi bawk) hi kumin kumtir khan kan ruling MLA pakhat nen an inhnimhnaih thu TV kaltlangin Ruatfela Nu chuan a lo sawi tawh a. Musa Ahmed Siddiqui hi Aizawl West I biala Sairang III polling station-ah vote neiin, serial number 448, Voter ID No GDP 0094425 a ni. A sumdawnna hre reng chungin keini lam chuan mit kan siai san nge, tourist-ah kan chhiar nge, zalen takin kan state ṭhenawm-ten man tuma an veh reng chu kan lo kawl a. A tawpah chuan Assam sawr-kar chuan a man ta a. Abub Majumdar aia thleng sang niin, Minister challang tak fanu nen an inhnimhnai hle nia sawi a ni leh ta zel a ni,” a ti.

TBC-a chuan, “He sawrkarah hian smuggler an zalen a, dikna a chep tawlh tawlh niin a lang. Musa Ahmed Siddiqui (Amosa tia sawi bawk) bakah hian Abub Mazumdar-a hming a ri ring hle bawk a. ZPM Leader Pu Lalduhoma chuan Assembly House-ah ngei Abub Mazumdar-a kha sawrkar thar lawmna CM Bungalow-ah te, Raj Bhavan-ah te a tel thu leh a nupui neihnaah hial CM nupui a tel thu a sawi tawh bawk a. Hei mai ni lo hian Abub Majumdar hi ramri buai chungchanga state 2 CM-te inbiakna-ah official delegation zingah a thu ve tawh bawk a. MNF thuchhuahah (Memo No. MNF/Media/03/2022/366 Dt.07.02.2022) chuan Mizoram House-a thlen a tum thute pawh kan lo hmu a nih kha. Tun hnai maiah man niin bail-a a chhuak chu FCS&CA Minister inah tukṭhuan thlamuang takin a ei lai hmuh a ni leh a, sawrkar official function, District Fast Track Court lung-phumna, Kolasib-a neihah a tel zui leh bawk a. Kan sawrkar-ah hian smuggler te an zalenzia a lang chiang hle a ni,” a ti

ZPM PAC Member chuan, “Chief Minister-in Anthurium festival-a a thusawinaah Zoram malsawm-nate haichhuah a nih theihna atana ṭawiawm turin Mipuite thawhpuiah min sawm mek laiin, hengho hi an thawhpui tlat nia a lan avang leh an hum tlat nia a lan avang hian tunah chuan thiltitheiah an ṭhuttir tawh a ni ber a. Hemi chungchang hi keini pawhin zawhna kan zawt fo tawh a, vawiin thleng hian chhanna kan la hmu lo. Mipuite hmaah sawifiah turin kan phut nawn leh a ni. Heng smuggler Mizoram tihmingchhetute leh kan ṭhalai duhawm taktakte nunna tam tak min laksaktute chhuina kawngah hian kan ṭuanfum hle niin alang a. Kan Police ṭha tak takte kut hi phuarin a awm ta mai em ni,” tih Mizoram sawrkar kan zawt a ni, a ti bawk.