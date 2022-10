SVEEP Serchhip District Inter School Quiz Competition 2022 tan

Serchhip District Election Office, Career Guidance & Counselling Cell, Govt Serchhip College leh Electoral Literacy Club, Govt Serchhip College ṭangkawp buatsaihin SVEEP Serchhip District Inter School Quiz Competition 2022 chu HD Rosanga Multipurpose Hall, Govt Serchhip College-ah Thawhṭanni zan aṭang khan neih tan a ni a, Serchhip District Bawrhsap Nazuk Kumar IAS, District Election Officer ni bawk chuan he quiz competition hi a hawng a ni.

Hawnna thu sawiin District Bawrhsap chuan kumtin, kumtawp lama neih ṭhin Special Summary Revision 2023 chu kuminah pawh November ni 9 aṭangin neih a ni leh dawn tih a sawi a, nakum maiah inthlan kan hmachhawn dawn a, January ni 1, 2003 hma lama piang, kum 18 tling tawhte chu December ni 8 hmain E/roll-a inziaklut tur leh vote thlak ṭheuh turin a chah a ni.

District Bawrhsap chuan Election Commission of India-in kalphung thar, Advance Claim a kalpui thu sawiin, January ni 2 2005 – October 1, 2005 inkara piangten an bialtu BLO-te hnenah leh online-in Advance Claim hi an tih theih thu a sawi. Adhaar leh Voter ID link hnathawh mek chu Serchhip District-ah chuan zaa 70% vel zawhfel tawh a nih thu a sawi.

He hunah hian Lalrinchhani, Election Officer leh C.Laldintluanga, Vice Principal, Govt Serchhip College-ten thu an sawi bawk a, intihsiakna neih chhunzawm nghal a ni a, he Quiz Competition-ah hian District chhunga High School leh Higher Secondary School 22 an tel a ni.