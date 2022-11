Mizoram sawrkar huaihawtin Nagaland-ah ‘NE Geology & Mining Ministers’ Conclave’ nei

Mizoram sawrkar hnuaia Commerce & Industries (Geology & Mining) Department huaihawta Nagaland sawrkarin a thlen, India hmarchhak State hrang hranga Geology and Mining Minister-te intawh-khawmna hmasa ber (1st Northeast Geology & Mining Ministers’ Conclave) chu chu nimin khan Niathu Resort, 7th Mile, Chumoukedima, Dimapur, Nagaland-ah neih a ni.

He Conclave-ah hian Dr R.Lalthangliana, Minister, Commerce & Industries (Geology & Mining) Department, chu Convener leh Chairman niin, Union Minister of Mines, Coal & Parliamentary Affairs Pralhad Joshi chu khuallian a ni a, Nagaland Chief Minister Neiphiu Rio leh Assam Chief Minister Dr.Himanta Biswa Sarma-te chu khualzahawm an ni a, hmarchhak state hrang hranga Geology & Mining Minister-te leh Department hotu pawimawhte an tel a ni.

Conclave hi session hnihah ṭhen a ni a, chawhma lamah Convener Dr R.La-lthangliana kaihhruaina hnuaiah hmarchhak state hrang hrang Geology & Mining Minister te an inhmukhawm a, chawhnu lama Union Minister awm huna thu thlen tur agenda-te sawiho a ni a, an thurelte hi Ministry hotute hnenah thlen a ni.

He hunah hian Dr R. Lalthangliana chuan thu sawiin, NE Geology & Mining Ministers’ Conclave huaihawt tura hmalak chhoh a nihdante a sawi a, Nagaland Mines Minister-in thleng tura an sawmna a pawm chu lawmawm a tih thu a sawi bawk.

Dr Thangtea chuan India ram hmun dang nen khaikhinin hmarchhak state Geology & Mining Department-te chu a hnufum bakah kawng tam taka midang tluk tura hmalak a la ngaih thu a sawi a, Mining Legislations mumal tak neih a ṭul thu te, thawktu indaih lohna phuhruk a ngaih thute leh an kut zala tla hna pawimawh chi hrang hrangte ṭha taka an thawh theih nana budgetary allocation awmze nei zawk an mamawh thute a sawi a ni. Minor Minerals Concession Rules kalpui a nih bakah quality ṭha neih nan ‘Star Rating of Mines/Quarries’ a ṭul thute sawiin, hmarchhaka leilung hausakna laihchhuah chungchanga hmalakna tur pawimawh chi hrang hrang a tarlang a, DoNER/NEC funding pattern-ah pawh Geological and Mineral Development a tel ve theih nana siamṭhat a ṭul thute sawiin, Union Minister leh Ministry of Mines hnuaia official-te chu hmarchhak state-te dinhmun dik tak hriatthiamsak a, harsatnate sutkian a nih theih nan leh hmarchhak hmasawnna atana kawng awlsam zawk dapsak turin a ngen a ni.

Chawhnu sessionah hian khuallian Union Minister of Mines, Coal & Parliamentary Affairs Pralhad Joshi leh khualzahawm pahnih Nagaland Chief Minister Pu Neiphiu Rio leh Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma te pawhin thu an sawi a ni.

He hunah hian ONGC, OIL, NLCIL (Neyveli Lignite Corporation Limited), CIL (Coal India Limited) te an tel a, Mizoram aṭangin Esther Lalruatkimi, Principal Secretary; Lalṭhazuala, Director, Geology & Mining; H.Lalbiakkima, Joint Director, Geology & Mining leh Lalremmawia, Deputy Controller of Mines te an tel a ni.