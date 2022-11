Mizorama BJP a sawrkar ngei theih nan hmalak tum

Nimin khan Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Kailash Choudhary chuan BJP Mizoram State Office a tlawhnaah an party mite hamaah thu sawiin, kum 2023-ah Mizorama BJP a sawrkar ngei theih nan hma an lak tur thu a sawi.

Kailash Choudhary chuan kum 2023-ah chuan Mizoramah BJP sawrkar a pian theihna turin leh, Mizoramin sawrkar laipui malsawmna a taka an dawn theih nan MLA General Election-ah BJP sawrkar an hmuh a beisei tih a sawi a, an party mite chu PM Scheme chungchanga harsatna an neih chuan an harsatnate sutkian a nih theih nan theihtawp chhuaha puih a inhuam tih a sawi.

Kailash Choudhary chuan, “Vawiina Mizorama ka lo kal chhan chu NE State-te tan hmasawnna chanchinṭha au chhuak turin a ni a, NE States-a hma-sawnna a awm loh chuan India ram hmel lan dan a kim lo a ni. Prime Minister Narendra Modi hian NE State-te a ngaih pawimawh em avangin Union Minister-te chu NE State-a hmasawnna a lo thlenna tur leh party Worker-te tih chakna kawnga hmalak pui a, Mizorama mirethei te’n PM Scheme kaltlanga Central sawrkar aṭanga malsawmna an dawn theih nana lo kal ka ni,” a ti bawk.