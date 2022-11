November ni 3 atangin kawng dan tum

NHIDCL-in four lane kawngpui an laih tura a paltlang tur ram neitute chuan zângnadawmna an la dawn theih loh vanga lung-awilohna lantirnan National Highway 306 chu Vairengte-ah November 3 aṭangin dan an tum tih an sawi.

Ram neituten compensation an hmuh theihna tura Mizoram sawrkar hun an pek chu nimin khan a tawp a, hemi denchhen hian Land Owners hruaitute leh Kolasib bawrhsap John LT Sanga te chuan DC Conference Hall-ah meeting an nei a, Bawrhsap chuan NHIDCL-ten forest clearance an dil mek thu leh an dilnate hi hard copy leh soft copy in central-ah an thawn a, clearance an hmuh hma chuan hna ṭan an ngam loh thu a sawi bakah clearance an hmuhfel hmaa ram neitute kuta sum hlan pawh an ngam lo tih a sawi a, tunah chuan tih theih a neih loh thu sawiin, sawrkara an thu thlensak kawngah theihtawp a chhuah tur thu a hrilh a, ram neitute thilphut chu GAD ah leh Forest department secretary-ah te a lo thlen tur thu a sawi a, ram neitute chuan sawrkar huntiam an pek tur chu association-ten meeting an neih hunah a chian tur thu an sawi thung a ni.

Hetihlai hian Land Owners ten meeting zawha thuchhuah an siamah an ruahman sa angin November 3 zing dar 6 aṭanga NH-306 dang ping turin an member-te chu Vairengte-ah kim taka kal turin an inhriattir a, an thuchhuah chuan, “DC hova meetinga kan thu ngaihtuah ho, NHIDCL Mizoramten Delhi Hqrs-a compensation sem tura an zuk dilna, NHIDCL hqrs-in an rawn chhanna nia an tarlan chu Land Owners-te tan lungawina tur leh compensation sem tura hma-sawnna lam ai mahin Forest department-in forest clearance NHIDCL-ah an pekfel hma chuan Land Owner-te hnenah compensation pek chhuah ngam a ni lo tih lam a nih tak avangin package tin aiawh kal khawmte chuan ni 3.11. 2022 (Ningani zing dar 6:00am) aṭangin kan ruahmanna kal sa ang khan Vairengte ah Road Block nei tura fuankhawm a kim vek tur a ni,” tiin an tarlang.