Serchhip MIZOFED-a dah tur gas bur tihchingpen thawnkir turin ti

Serchhip MIZOFED-a dah tur eirawngbawlna gas chu khawih chingpen a nih avangin Aizawl District Magistrate thupek angin an rawn phurh chhuahna hmun, LPG Bottling Plant, Silchar-ah a vaia thawn lêt tura a ni.

Serchhip MIZOFED-a dah tur eirawngbawlna gas an rawn phurh hi September 12, 2022 khan Chamring khaw daiah an khawih chingpen lai man a ni a, hemi chungchangah hian Aizawl District Magistrate Dr.Lalhriatzuali Ralte chuan LPG Bottling Plant, Silchar-a Chief Plant Manager chu lehkha thawna hrilhin, gas phurtu Sabul Hussain Laskar, Sajopur, Silchar chu gas an khawih chingpen lai man a nih thu a tarlang a, driver hi insawifiah tura hriattir a nih bakah intiamkamna ziahtir a nih thu a tarlang a, hemi chungchangah hian dânin thuneihna a pek angin Bottling Plant-a thawnkir a nih thu leh, Chief Plant Manager chu a thuneihna hnuaia chhui zui tur te, thil tisualtu driver hi blacklist-a dah tur leh, a intiamna a bawhchhia a nih phei chuan gas phura chhawr zui tawh lo turin a ngen bawk a ni.

He gas phurtu hian nimin khan Serchhip MIZOFED rawn a thleng a, mahse Aizawl District Magistrate thupek ang hian Bottling Plant lamah a gas phurh nen kirtir leh tur a ni a, vawiin lam hian MIZOFED lamin an gas phurhte endikin, tihfel ngai an tihfel hnuah kirtir an ni ang.