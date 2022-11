Union Minister-in CVS&AH-ah MTTC leh VTC hawng

Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare, Kailash Choudhary chuan nimin khan College of Veterinary Sciences & Animal Husbandry, Selesih-a cheng vaibelchhe 4.28 senga sak zawh hlim, Multi Technology Testing Centre (MTTC) leh Vocational Training Centre (VTC) a hawng .

Kailash Choudhary, Union Minister of State for Agriculture and Farmers’ Welfare hian MTTC leh VTC building a tlawh zawh hian College of Veterinary Sciences & Animal Husbandry Community Hall a exhibition an buatsaih chu tlawh nghal in loneitute leh ran vulhtute nen inbiak pawhna (Farmers Scientist Interaction) hun an hmang bawk a, he hunah hian loneituten an harsatna hrang hrangte an lo thlen a ni.

Kailash Choudhary chuan thusawiin kut hna-thawka eizawngte hmasawn nana lo kal a nih thu a sawi a, Mizoram-ah loneitu, kut hnathawka eizawngte hma-sawnna rahbi atan Farmers’ Producer Organization (FPO) din a pawimawh thu a sawi a, central sawrkar chuan FPO-ten hamṭhatna an neih nan schemes hrang hrang a nei a ni a ti a. Pradhan Mantri Kissan Nidhi Yojana hnuaia loneituten hamṭhatna an dawn theih nan hma a lak nghal tur thu sawiin, Mizoram chu thla hnih hnuah lo tlawh leh a tum thu a sawi bawk.