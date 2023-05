Editorial: IFMIS chungchanga harsatna sutkian thuai a tul

Sawrkar hnathawk inzawm khawm pawl lian ber, Federation of Mizoram Government Employee & Wokers (FMGE&W)-in nimina General Conference an hmannaa an rorelnaah ‘Integrated Financial Management and Information System (IFMIS) chu system duthusama hman theiha peih a nih hma chu a hma anga hlawh lak chhunzawm a nih theihna turin sawrkar nawr ni se’ tiin an rel a ni.

Sawrkar chuan a hnuaia thawkte chu IFMIS hmanga hlawh pe turin ruahmanna a siam a, amaherawhchu, IFMIS hmanna kawnga harsatna a awm avangin sawrkar hnathawk tam takin tunah hian hlawh an la hlei thei lo mek a, hemi chungchangah hian IFMIS kalpuitu Finance Department leh department dangte karah inpuhmawhna pawh a awm deuh niin a lang nghe nghe a ni.

Sawrkarin sum harsatna a tawh avangin hun engemawti chen chu sawrkar hnathawkten an hlawh lak ṭhin hun pangngaiah hlawh an la thei lo tawh a, tunah IFMIS kalpuina kawngah ruahmanna fello leh inbuatsaihna fello vangin sawrkar hnathawkten hlawh an la mumal leh thei lo mek niin a lang.

Hetianga sawrkar hnathawkten an thawh hlawh an lakna kawnga harsatna an tawk fo hi thil fello tak a ni a, sawrkarin sum harsatna a tawh vang pawh ni lo, inbuatsaihna leh ruahmanna mumal awm loh vanga hlawh an la hlei thei lo phei hi chu thil ṭha lo tak a ni a, sawrkar hotute hian IFMIS hi an hmang tlang dawn a nih chuan tuna harsatna awm hi a rang lama enfiah a, a chinfel dan kawng an zawn vat a ṭul takzet niin a lang.