Serchhip District-ah Covid-19 thihpui awm belh; Hmuh thar mi pahnih awm

Hun engemawchen Serchhip District-ah Covid-19 hri vanga nunna chân an awm loh hnuah nimin khan E.Lungdar khuaah Covid-19 hri kai pakhat a boral.

Serchhip District-a Covid-19 vanga nunna chân awm hnuhnun ber chu August ni 28, 2022 kha a ni a, nimin chawhnu dar 2:10 khan Khawlliani (79), E. Lungdar Zion Veng chu E. Lungdar PHC-ah Covid-19 vangin a boral a, Serchhip CMO Office aṭanga thu dawn danin Khawlliani hi May ni 3, 2023 khan Covid-19 a kai tih hriatchhuah niin, amah hi natna dang nei tel niin, E.Lungdar PHC-ah enkawl a ni a, nimin chawhnu dar 2:10 khan a boral ta a ni. Khawlliani hi Covid Vaccine dose 3 thlengin la a ni.

Heti hian Serchhip District-ah Covid-19 thihpui mi 37 an awm ta a ni.

Hetihlai hian nimin khan Serchhip District-ah Covid-19 hrikai hmuhchhuah thar mi pahnih an awm a, hri kai hmuhchhuah tharte hi East Lungdar leh Serchhip AOC Vengah pakhat ve ve an ni a, nimin khan hri kai zinga mi pakhat chu enkawl dam a ni a, tun dinhmunah Serchhip District chhunga hri kai hmuh chhuah tawh zawng zawng mi 14,656 niin, an zinga mi 14,603 enkawl dam an tawh a, hri kai enkawl lai mi 16 an awm mek a ni.