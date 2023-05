Italian Open khelh mekah top 3 player zinga pahnihte chu world ranking-a top 100 pawn lama mite laka tlawmin an tla fai.

Australian Open champion lai, World number 2 ni mek Aryna Sabalenka chu world number 134 Sofia Kenin lakah 7-6 (7-4), 6-2-in a tlawm a, third seed Jessica Pegula pawh world no. 168 Taylor Townsend lakah 6-2, 3-6, 6-3-a tlawmin, second round-ah a tla bawk a ni.