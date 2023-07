Ui talh leh a sa zuar thinte lakah a tul anga complaint thehlut turin MSAWB-in hma la se ti

Vawiin (20.6.2023) khan Mizoram State Animal Welfare Board (MSAWB) chu an Chairman Er. Lalrinawma, AH & Vety Minister hovin SAD Conference Hall, MINECO-ah an ṭhutkhawm a, an thurel zingah Ui talh leh a sa zawrhnate a lo tlem zawk theih nan ‘The Mizoram Animal Slaughter (Amendment Act 2020’ chu khauh taka kalpui nise, uisa zuar tihrêm nan ui talh leh a sa zuar ṭhinte lakah a ṭul anga complaint thehlut turin MSAWB chuan hma la se tih an rel.

Chairman Er. Lalrinawma chuan thilsiam dang te, a bik takin ran chunga ngilnei leh zawldawh taka awm chu mitin mawh phurhna a ni, a ti a. Mizorama ran vulhte bakah state pawn aṭang ran lâkluhte pawh duat taka enkawl an nihna tur atan Mizoram State Animal Welfare Board chuan nasa takin hma a lak ṭhin thu tarlangin, uar zawka hmalak zel a nih tur thu a sawi bawk.

Thutkhawm ah hian thu pawimawh tak tak ngaihtuah niin JB Foundation-a ran chhanchhuahte enkawl emaw, lachhawng (adoption) duh an awmin inkaihruaina felfai tak a awm theihna turin AH & Vety Department chuan ‘Prevention of Cruelty to Animal Act 1960’ hnuiah inkaihhruaina (guidelines) felfai tak lo siam se tih a ni.

Ran phurh chungchangah ‘The Transport of Animal Rules 1978’ chu khauh zawka kalpui ni se, dan bawhchhe lo tura inzirtirna uar zawk a kalpuiin Mizorama kohhran leh pawl hrang hrangte hnenah lehkha sem nise tiin, dân bawhchhiate hrem an nih ngei theihna tura hmala turin JB Foundation-te chu ruat an ni.

Ui inthlahpuntir leh zawrh chungchangah ‘The Prevention of Cruelty to Animals (Dog Breeding and Marketing) Rule 2017″ chu khauh zawka kalpui a, ui inthlahpuntir duh bikte tan State Animal Welfare Board-ah registration- ti ngei turin hmalak nise an ti a, ran leh ran, ran leh mihring inkara buaina lo thleng ṭhinah a ṭul ang a hmalak a nih theih nan AH&Vety Department chu inkaihruaina lo siam tur a tih an ni.

AH&Vety Call Center Helpline No 1962-chu ran leh ramsa tihduhdah tuar an awm a, mipuiten thuneitute hnena an report zung zung theih nan zawm ve nise an ti a, Cruelty to Animals Act-hnuaiah Police leh Transport Department-te chu zirchianna neihpui ṭha tiin, zirlai naupangte hnenah pawh inzirtina kalpui nise an ti bawk.

Mizoram puma Local Council leh Village Council-te hmantlan theih tur ran khuahkhirna dan ṭha zawk siam turin ‘The Mizoram Animal (Control & Taxation) Act 2014’ chu ngun leh zuala zirchian nise, ran thi te phumna tur (common cementry) siam ni se, LC leh VC hnenah a ṭul ang a ram dil nise tih a ni.

He ṭhutkhawm hi Lalzarmawi, IAS, Secretary, AH & Vety Department chuan kaihruaiin, Animal Welfare Board Committee hmalakna leh hmachhawp hrang hrang a tarlang a ni.

Mizoram State Animal Welfare Board hi ‘Prevention of Cruelty to Animal Act 1960’ hnuaiah din niin, theih ang ang a hmalak zel a nih theih nan Animal Welfare Board chuan Animal Welfare Wing chu Directorate, AH&Vety Department-ah dinin, AH& Vety Department hian a theih ang angin hma a la chho mek zel a ni.

