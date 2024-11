MJA member-ten cheng nuai 132 senga Serchhip Entlânga din Nagar Van an tlawh

Ministry of Environment, Forest & Climate Change hnuaia cheng nuai 132 senga Serchhip Entlânga YMA rama Nagar Van (City Forest) siam chu nimin (23.10.2024) tlai khan MJA, Serchhip District member-te chuan an tlawh.

Nimin tlaia Nagar Van tlawhtute hi Serchhip Forest Range-a Range Officer Lalsangpuia Pachuau leh a thawhpuite bakah he hna enkawltu atana rawih, Rongura Hrahsel, Mizoram Forest Service (Rtd.)-ten lo dawngsawngin, Nagar Van dinna atana hmalakna hrang hrangte MJA member-te hi an lo hrilh a ni.

MJA member lo dawngsawngtuten an sawidan chuan Nagar Van hi khawpui ram ngaw nei thate ram ngaw cheibawlna tura ruahmanna a ni tih sawiin, mipuiten ram ngaw hlutna an hriat theihna atan te, school, college leh university zirlaiten ramhmul chi hrang hrang zirna an neihna atante leh mipuite tana ram ngaw tlawh nuam zawka siam a nih theihna atana ruahman a ni tih an sawi a, Serchhipa Nagar Van din nan hian 1st instalment-ah cheng nuai 132 hmuh a ni a, mahse he sum atang hian office expenditure te, audit fee te, cess leh thil hrang hrang senral a ngai a, thil thar din nan cheng nuai 100 vel hman a ni tih an sawi.

Serchhip Entlânga Nagar Van dinna atan hian Serchhip Sub-Hqrs. YMA ram enkawl lai (Social Forestry) hman a ni a, a zau zawng hi hectare 50-a zau niin, entrance gate atanga Chhunkhah dil thleng kalna kawng bakah Entlang chhip kalna kawngah cement tel lo-in lung phah chhuah a ni a, kawng sirah cement railing siam a ni a, dil awmsa chungah RCC lei dawh a ni a, Rest shed leh suspension bridge siam a ni bawk a, tunah hian 1st instalment-a sum hmuh atanga hmalakna tur zualpui chu zawh thawkhat tawh a ni a, hawn theih tura buaipui mek a ni.

MJA, Serchhip District president C.Lalhminghlua kaihhruaia Nagar Van Interpretation Hall-a inkawmhona an neihah MJA member-te chuan a panna kawng chu siamthat tul an tih thu te, lirthei dahna hmun zim lutukte pawh tihzauh dan zawn thaa an hriat thute an sawi a, hna enkawltute chuan Nagar Van atana 2nd instalment hi beisei leh a nih thu sawiin, chutah chuan a panna kawngte pawh a siamthat theih mai thei tih an sawi a, hei bakah hian helai ram ngaw-a sava leh ramsa-te an khawsak theihna tur atana thil siam tur tam tak a la awm tih an sawi a, heng sava leh ramsa-te avang pawh hian helai hmun hian khualzinte a la hip hle an beisei thu an sawi bawk.

Helai ram enkawltu chuan tunah pawh hian sava bakah ramsa thenkhatte pawh helai ram ngaw-ah hian an awm thin a, keite pawh a awm deuh reng niin an sawi.

