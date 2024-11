Chief Minister hoin Mizoramin All India Services Cadre hran a neih ve theih dan tur sawiho

Nimin khan Chief Minister Lalduhoma chuan a pisa-ah Mizoramin All India Services Cadre hran a neih ve theih dan tur chungchang Mizoram IAS Association hruaitu te, All India Services member dangte bakah Zoram Research Foundation hotute a sawipui.



Inkawmnaah hian hemi chungchanga hmalakna lo awm tawhte sawilan a ni a, Cadre hran neih that bikzia leh lukhawng a neih bikziate pawh sawi niin, sawrkar tharah beiseina sâng tak nen tha thara hmalakna awmze nei lehzual kalpui an duh thu an sawi a, Chief Minister chuan he thil hi a kaihhruai sawrkar pawhin a duh leh a rualawhna a nih thu te, nasa lehzuala bawhzui a duh thute a lo hrilh a, Cabinet \hutkhawmnaah sawiho tura chhawp chhuah a lo tum tur thu a hrilh a ni.

He hunah hian Mizoram IAS Association atangin Vanhela Pachuau, C.Ropianga, Lungmuana, Lalzirmawia Chhangte-te an tel a, Indian Police Service atangin Lalrokhuma Pachuau, C.Dothanga, PC Lallawmsanga, Zorammawia leh C.Laldina-te telin, Zoram Research Foundation atangin Prof. Thangchungnunga leh Rochamliana-te an tel a ni.

