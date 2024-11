Serchhip District chu ‘Free Halpuah District’ a nih theih nan hma la tan

Kumin Krismas leh kumthar hunpui lo thleng turah Serchhip District chu halpuah, halmawi leh puakthei thil dang hâl, zawrh leh hralh awm lohna District, ‘Free Halpuah District’ a nih theihna tur atana bul tanna atan nimin khan hma lak tan niin, ‘Joint Special Drive’ neih a ni.

Nimin khan Serchhip Police-te leh Serchhipa NGO hrang aiawhten kumin Krismas leh Kumthar hun-pui lo thleng turah halpuah, halmawi leh puakthei thil dang zawrh, lakluh, hal leh hralh khapna thupek kenkawh hna bul tan nan Serchhipah ‘Joint Special Drive’ an nei.

Thla liam taa Serchhip SP MS Dawngkima hoa Joint Meeting-in an lo rel tawh angin Mizoram sawrkar leh District Magistrate-in thupek a lo chhuah tawh kenkawhna bul tanna leh Serchhip District chu halpuah hal awm lohna District ‘Free Halpuah District’-a puanna (Kick-Off) chu nimin khan Serchhip Police Station tualah hman niin, he hunah hian Serchhip SDPO PB Singh chuan Halpuah, halmawi leh puakthei thil dang hal, zawrh leh hralh khapna thupek kenkawh hna thawk tura pen chhuak Magistrate leh NGO aiawh-te chungah lawmthu sawiin, kum dangah pawh Serchhip District chu District thu awih leh dan leh thupek keng kawh tha ber a nih thin thu a sawi a, kumin hunpui lo thleng leh turah pawh Police leh NGO-te nen lungrual tak leh hlawhtling taka he thupek kenkawh hna hi an thawhho leh a beisei thu a sawi bawk.

He hunah hian Serchhip Sub Hqrs YMA President, Kawlthuama pawhin thu sawiin, hunpui laia halpuah leh halmawi halin midangte tan harsatna a siam nasat thin thu a sawi bawk.

He thupek hi Serchhip District chhunga Village Council leh YMA Branch zawng zawngah Information mike hmanga puangzar tur leh he thupek bawhchhia te chu -Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) section 164 – hnuaiah thla 6 thleng lung In tan leh Rs 2000-5000 thleng chawi tir theih annih thute hrilhhriatna(Awareness) a tam thei ang ber a,uar taka puanzar tura tih anih bakah Serchhip District chhunga Ral chah Dawr(Online Courrier) te pawhin an Costumer ten sawrkar phalloh thil chah an awm chuan tih thlensak lo tura ngen/hriattir nise an ti bawk ani.

