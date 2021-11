Book rih lo turin hriattir

Department of Telecommunications, Government of India chuan thuchhuah siamin, India rama satellite internet service pek chhuah tum M/s Starlink chuan Department of Telecommunications, Government of India aṭangin license lak hmasak ngai chu an la lak loh avangin sawrkar chuan M/s Starlink chu India sawrkar dan leh inkaihhruaina zawm tura hriattirin, internet service pe chhuak lo turin a hrilh a, sawrkar phalna nei lo an nih avangin M/s Starlink aṭangin internet service book lo turin mipuite a hriattir a ni.