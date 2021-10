Football thuthang (2.10.2021)

@ Real Madrid chuan January thlaa transfer window inhawn leh hunah Manchester United leh Uruguay striker kum 34 mi, Edinson Cavani an ngaihvenna chu an tithar leh mai thei. (El Nacional)

@ England midfielder Kalvin Phillips chuan Leeds United-ah contract thar a ziak dawn hnai niin kum 25 mi agent chuan a sawi. (John Percy)

@ Netherlands midfielder Donny van de Beek, 24, chuan January thlaah Manchester United chhuahsan tuma bei turin a inpeih tawh a, chhuah a duh chhan hi Old Trafford-a inkhelhna hun a neih tlem vang a ni. (Mail)

@ Chelsea chuan German centre-back kum 28 mi, Antonio Rudiger agent chu contract thar chungchangah indawrna an la neihpui chhunzawm zel. (Fabrizio Romano)

@ German striker Timo Werner, 25, chuan Thomas Tuchel team-a a kir thei lo a nih chuan Chelsea-a a hmalam hun tur chu a ngaihtuah nawn leh dawn a, season tawpah Germany-ah a kir mai thei. (Telegraph)

@ Barcelona chuan zanina La Liga champions Atletico Madrid khel tura an zin chhuah hma chu an manager Ronaldo Koeman chu an bân dawn lo. (Sport)

@ Hetihlai hian Liverpool German boss Jurgen Klopp chu Koeman thlaktu ni thei tura sawirik zingah a tel a ni. (El Nacional)

@ Hetihrual hian Juventus coach hlui Andrea Pirlo leh River Plate manager Marcelona Gallardo-te pawh Barcelona chuan an player-te enkawl turin an dawr ve ve tawh a ni. (Express)

@ Hetihlai hian Spain manager Luis Enrique chuan a club hlui Barcelona enkawl tura kir leh theihna chance a neih chu hnawlin, tuna a contract neih mek tawp hun, 2022 World Cup zawh thleng a hna ngai hi thawh a tum a ni. (AS)

@ Liverpool boss Jurgen Klopp chuan Bayer Leverkusen leh France winger Moussa Diaby, 22, chu lakluh a duh. (Calciomercato)