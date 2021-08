Total Lockdown kalpui zel la tul ti mahse pawisei chhunzawm leh thil harsaah ngai tawh

Dy. Chief Minister Tawnluia hova COVID-19 dinhmun thlirhonaah tuna Mizoram dinhmun enin Total Lockdown chu kalpui zel a ṭul tih chiang hle mahse eizawnnaten nasa taka a tawrh tawh avangin pawhsei chhunzawm chu thil harsaah ngaih a ni.

Nimin chawhnu khan Covid-19 hrileng dona atana sawrkar hmalakna, tuna state dinhmun dik tak leh hmalak zel dan tur chungchangah Sawrkar hotulian te leh Political Party hrang hrang aiawhte inrawnkhawmna neih a ni a, He inrawn khawmnaah hian Total Lockdown hlih nghal tawp erawh thil tih chi a nih loh a vangin fimkhurna uar zawka kalpui chunga sumdawnnate kalpui a, hnathawk thei sia inkaihhruaina khauh tak siam rawt a ni.

Inrawnkhawmna kaihruaitu Dy CM Tawnluia chuan tuna harsatna liantham pahnih – Ramri buaina leh Covid-19 Hrileng Dona chungchangah mipuite, kohhran hruaitute, tlawmngai pawlte, political party hrang hrang ten sawrkar an thlawp zia leh sawrkar a hnungah an din tlat a vangin lawm thu a sawi.

Meeting ah hian Health Minister Dr R.Lalthangliana chuan Mizoramah Covid-19 hrileng Thawhhnihna chu kumin April thla atang khan a leng a; he hrileng hi a Thawhkhatna nen a inang tawh lova tuna mi hi nasa takin inkai a awl a, a hlauhawm zawk tih a sawi a. Tun hrileng Thawhnihnaah hian Hrivei mek damlo 13,094 teh meuh mai kan enkawl mek a. Doctor leh Nurse te indaihloh dan leh damdawiin pawnlamah hriveite enkawlna hmunhma ten a dawl theih thlawt tawh loh avangin fimkhur leh zual sauh a ngai a ti a. Dinhmun duhawm lo taka din lohna turin “Total Lockdown chu chhunzawm a tul tih chiang viau mahse eizawnna ten nasa taka a tawrh bawk si avangin inkaihhruaina khauh zawk nena khawsakho te, hrileng laka himna tura tihtur – Covid-19 Appropriate Behaviour (CAB) te zawm uluk leh zual a ngai dawn a ni a ti. Hetih rual hian Dr. R.Lalthangliana chuan hrileng dona atana Vaccine pawimawhna te sawiin chak takin Hridanna chu kalpui chhunzawm zel a ni dawn tih a sawi bawk a ni.

Like this: Like Loading...