Lianchhiari lem inziahsiaka lawmman semna hun hmang

Nimin khan Department of Information and Public Relations (DIPR) buatsaihin Lianchhiari Painting Competition lawm-man semna hun Aizawla DIPR Auditorium-ah neih a ni a, DIPR Director Lallianpuii chuan lawmman dawngtu K.Lalramchhana, Zuangtui hnenah ₹50,000/- leh thuziak (citation) a hlan, DIPR chuan building thar – Lianchhiari Run an sak mekah he painting hi an la lut dawn a ni.

Lianchhiari thlalak hlui emaw lemziak hlui emaw hmuh tur a awm loh avangin Mizo lemziak thiam rualte zingah intihsiakna buatsaihin artist ten an mitthla leh suangtuahna ram aṭanga Lianchhiari ni thei awma an ngaih an ziak a. Thlalak emaw, model emaw, mi tute hmel mah entawn phal a ni lova, an ngaihtuahna aṭanga Lianchhiari ni thei awm ang ber nia an ngaih ziak tura tih an ni a, he intihsiakah hian a duh apiang tel theih niin Mizoram Arts Development Society (MADS) member 7 ten painting hi an thlehlut a, midang paruk hnenah hian lawmman ₹10,000 ṭheuh pek an ni bawk.