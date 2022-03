FY 2021-2022-ah Lengpui Airport chei ṭhat nan state budget-ah a hrana sum dah a awm lo

General Administration Department changtu Chief Minister Zoramthanga chuan Lengpui Airport chei ṭhat nan Financial Year 2021-22 chhungin sawrkar-in a hranpain State budget-ah pawisa dah a neilo a ti.

Nimin Assembly session-a zawhna chh芒ngin Chief Minister chuan Lengpui Airport chu tun dinhmunah Airport Authority of India hnenah hlan tumna a awm lo a ti a, a hlan dan turah Airport Authority of India leh Mizoram sawrkar an la inrem theilo tih sawiin, Airport Authority of India hnena an hlan lohna chhan chu hmasawn lova a ngai reng a nih an hlau tih a sawi a, a neitu dik takin enkawl a nih chuan hmasawn lam a pan phah zel zawk tih a sawi a, Chief Minsiter chuan tuna Airport siamṭhat mek zawh hunah chuan North East Airport zinga ṭha berte zinga mi a nih tur thu a sawi.

Lunglei Kawmzawl Helipad-a inthiarna chu State Special Assistance aṭanga siam theih tura ruahman a ni a ti a, Mizoram chhunga Helicopter service a awm belh theih nan hma an la dawn tih sawiin, a lian chi a service theih nan hma an la mek tih a sawi bawk.

Like this: Like Loading...