Raltlante chhawmdawlna leh enkawlna atan sawrkarin cheng nuai 380 a seng tawh

Myanmar ram buai avanga Mizorama raltlante chhawmdawl leh enkawlna atan sawrkar chuan cheng nuai 380 a seng tawh.

Home Minister Lalchamliana’n eptu pawl hruaitu Lalduhoma leh Congress member C. Ngunlianchunga leh Lalrindika Ralte-te zawhna ziaka chhangin Mizoram sawrkarin raltlante a ṭanpui rual hian sawrkar laipui chuan Mizoram sawrkar hnenah kawng hrang hrangin sum a pe a ni a ti a, sawrkarin kumin February ni 12 thlenga a chhinchhiah chinah Myanmar aṭanga Mizorama raltlan lo lutte hi mi 24,289 an tling tawh a, an zinga 9,033-te chu an puala ruahman relief camp-ah an awm a, a dang mi 15,256-te erawh chuan an chhungte leh ṭhiante belin, a ṭhen chuan in an luah hawh bawk a ni.

Raltlante hi district zawng zawngah an insemdarh a, Siaha district-ah tam berin 8,381 an awm a, Champhai district-ah 5,925 awmin Lawngtlai district-ah 5,409 an awm bawk a ni.

Home Minister chuan cheng nuai 380 hi district bawrhsap pisa kaltlanga raltlante hnena pek a nih thu a sawi a, Relief camp sakna, relief camp-a electric pawh luhna, tui dahkhawlna tuizem leina, êkin sakna senso, eitur leh damdawi bakah thawmhnaw lum leh mutbu leina atan te hman a ni a ti.

Mizoram sawrkarin raltlan 24,289 a chhinchhiah hun hi thla khat dawn lai kalta kha a ni a, tunhnaia Zokhawthar leh a chhehvela lo luh belhte nen tiam phei chuan raltlan hi Mizoramah mi 30,000 chuang an awm an rin tawh thu raltlan buaipuitute chuan an sawi a ni.

