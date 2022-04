Ni 14 awh tur State Handloom Expo hawng

Ni 14 awh tur, State Handloom Expo chu nimin khan Aijal Club Park-ah Commerce & Industries Minister Dr. R.Lalthang-liana’n a hawng.

He Expo hi sawrkar laipuia Development Commissioner for Handloom pisa bultum niin, Handloom, Textile & Handicrafts Wing, Commerce & Industries Department-in a buatsaih a ni a, Expo hawngtu, Dr. R.Lalthang-liana chuan COVID – 19 dona kawnga mipuiten thu an awihnaah lawmthu sawiin, hetiang hun buatsaih theih a nite chu thuawihna rah duhawm pakhat a ni, a ti a. Minister chuan Mizo puantahtute chu Mizote hnamzia pholangtu pawimawh tak an ni a ti a, hnamdang hmelhriattirtu hmanraw ṭangkai tak an ni, a ti bawk. Mizoram pawnah Mizote puantah chu ngaihhlut a nih thu sawiin, Minister chuan puantahtute hian tun aia mawi leh quality ṭha an tah thei a ni tiin, hmalam pan zel turin duhsakna a hlan a ni.

State Handloom Expo-ah hian stall 30 awmin, stall zawng zawngah hian a tam ber chu Aizawl leh a chheh-vel atanga puantahtute an ni a, heng bakah hian Sailam, Mualthuam North, Thenzawl leh Khawbung aṭangin an tel a, Handloom product-te zau zawka mipuiin an lei theihna turin state pum huapa Exhibition hi buatsaih a ni.

