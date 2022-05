Dân lova Mizorama lakluh nungcha 468 Khankawnah man

Khankawn Police duty-ten nimin zing khan Chalbawia Junction-ah Dan lova Mizorama nungcha lakluh 468 an man a, heng an thil mante hi a neitu nia inchhal chu Gospel Chanchinṭhaa (28), Lawngtlai District leh puakphur atana a hman mi 4-te pawh man an ni.

Nimina nungcha an mante hi Satel 4, Rul 11, Laiking 442, Samuang 4, Bui 2, Sanghar 1 leh Sahuai 4 an ni a, Champhai District Zokhawthar aṭangin puak-phur paliten an phurhsak chu Police duty-te hian an lo man ta a ni.

Heng an thil mante hi Environment, Forest & Climate Change Department kuta Police-te hian an hlan a, hemi hnu hian Cham-phaia Customs department kutah hlan an ni leh a, chumi hnuah District Court-ah nungcha-te leh a neitu nia inchhal leh a phurtute chu kalpui nghal an ni.

Tun thla ni 9 khan Champhai District Wildlife Crime Control Sub-Unit chuan Myanmar aṭanga ramsa leh sava dân lova lakluh 23 Champhai Police Check-gate, Chalbawiha Junction-ah tho hian lirthei pakhat aṭangin an lo man tawh a, heta an thil mante hi Vaki Var, Vawk tê chi (Guinea Pig), Laiking chi khat (Monitor Lizard), Kangaroo Rats, Saphai leh Meerkat te an ni a, Customs & Preventive Force Champhai kutah hlan a niin, District Court-ah kalpui a nih hnuah Aizawl Sahuana dah turin phurh chhuah a lo ni tawh a ni.