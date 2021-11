Nimin khan Serchhip District Horticulture Training Hall, Chanmari vengah Serchhip District chhunga thlai tam zawk thar chhuah a, man man leh mumal zawka hralh dan tur sawihona hun hman niin, he hunah hian Horticulture Department-in kuthnathawktute thlai thar hralhna lam buaipui tura a thawhpui Farm Cart aiawha lo kal hnen aṭangin ruahmanna an siamdante ngaihthlak a nih bakah sawihona hun an hmang nghal a ni.