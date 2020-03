Village Level Task Force member-te ngaihtuah an ngai e

Coronavirus lêng mek a darh zau zel lohna leh a lo invênna atan India sawrkar chuan ni 21 chhung inkhâr khipna hun (lockdown) a puang a, hei hi Serchhipah pawh kalpui niin, mipui pawn chhuak lo tura hriattir kan ni chungin mipuiten kan zawm ṭha tawk lova, hei vang hian chhun zan zawmin sawrkar hnuaia venhimna kalpuitute leh sawrkarin ruahmanna a siam anga din, Village Level Task Force on Covid-19 member-ten khawlaiah duty-in mipui pawn chhuak tur an veng a, he hri laka mipui himna turin kawng hrang hrangin hma an la mek a ni.

He hri lêng mekah hian damdawi in-a thawkte chu a hmatawnga thawktu (frontline worker) tih an ni a, tuna Mizoram dinhmunah chuan damdawi ina thawk tam takte rual hian mipui khuahkhirh tura khawlaia duty-te hi a hmatawnga thawktu (frontline worker) an ni mek a, heng mite hi ngaihtuah an ngai hle a ni.

Nimina District Level Task Force ṭhukhawm chuan Village Level Task Force aṭanga duty tur chuan kum 40 chin chung lam duty âwl theih nise a ti a, hei hi thil ṭul tak a ni reng a ni. Hei bakah hian hriselna ṭhalo deuhte pawh duty hi âwl theih nise a duhawm khawp mai.

Hei mai bakah hian tuna a hmatawnga thawktu ni mek, Village Level Task Force member-te hi chhawr an la ni zui zel dawn a nih chuan he hri leng laka anmahni an him theihna turin sawrkarin a phâk tawk angin invenna tur hmanrua pe thei se a duhawm khawp mai a, tin, VLTF member-ten he hri leng laka fimkhurna tur leh fimkhur dan tur chin an hriat theih nan inzirtirna leh inkaihhruaina buatsaihsak hi thil ṭul tak a ni bawk a, tun dinhmunah inkohkhawma inzirtirna neih chi a nih tawh loh avangin ziak tala buatsaihsak a ṭul a ni.