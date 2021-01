Editorial:Lirthei khalhtu leh mipuite fimkhur hi kan himna a ni

Nimin aṭang khan Mizoramah Lamliana fimkhurna thla (Road Safety Month) hman ṭan a ni a, kumin thupui-ah chuan “Fimkhur la, Nun humhim rawh” tih hman a ni.

Serchhip District bawrhsap zinga lo awm tawh pakhat chuan Mizorama Motor accident chungchang zir chiang tura an ruatnaa an thil zirchianna aṭangin motor accident chhan tam ber pakhat chu fimkhur loh vang leh hmangchang hriat loh vang a ni a ti a, hei hi a dik ngei pawh a rinawm a, lirtheia chetsualna tam zawk hi lirthei khalhtute leh mipui lam kan fimkhur tawk loh vang niin ngeiin a lang.

Lirthei khalh ṭhin zingah fimkhurna tlachham tak tak kan tam a, lirthei khalh lai ngaihtuah tawk lo leh lirthei khalh chunga thil dang tihpah ching te hi an chesual fo ṭhin a, tin, ruihtheihthil avanga lirtheia chetsualna pawh hi a thleng fo bawk a, ruih tawh hnu-a lirthei khalh loh te pawh hi a finthlak hle a ni.

Hei bakah hian lirthei khalhtute hian kan kawng a chep tih hria-in, kawngpui sira kan lirthei te kan hûn dawnin, lirthei dang tlanna tur kawngpui zau thei ang ber zuah tumin, kawng sir nek thei ang bera kan lirthei hun te pawh hi i ching ang u.

Mipui lam pawhin lirthei kan ngam mah mah ṭhin a, kawngsira kalna tur Footpath nei reng chungin motor kawngpuia kal tlat ching te kan awm a, tin, lirthei lo tlan kawng kian ṭha duh mang lo te hi kan awm ve tho bawk. Lirthei kan ngam lutuk vanga tawh-sual kan tawk a nih chuan a na ber tur chu keimahni kan ni tih te pawh hi kan hriat thar hi a ṭul âwm e.

Tin, naupang tam tak, motor kawngpuia infiam ching leh thirsakawr khalh ching an awm a, nu leh pa te hian kan fa-ten tawhsual an tawh loh nan lirthei hlauh nachang hre tur leh fimkhur turin kan fa te i zilh ngun bawk ang u.

Lirthei chetsualna avangin mi tam takin nunna an chân tawh a, ramtuilei lova awm engemawzat an awm tawh a, lirtheia chetsualna avangin sum tam tak a luangral foa, heng chetsualna thlen chhan tam ber hi fimkhur tawk loh vang a ni tih hriain, ṭangkai taka kan hman kan lirtheite hi kan chhiatpui loh nan lirthei khalhtu leh mipuite kan fimkhur tlan a ṭul hle a ni.