By-election neih turah mipuiten ngaihtuahna kan sen a hun tan

Serchhip bialtu MLA atana thlan tlin, Lalduhoma chu nikum November ni 27 khan MLA aṭanga bân a ni a, hei vang hian Serchhip bialah MLA by-election neih a ngai dawn ta a, by-election hi MLA ban a nih aṭanga thla 6 chhunga neih tur a nih avangin May thla ral hmain by-election hi neih a ngai dawn a, chuvangin, by-election hi hi tun aṭanga hun rei vaklo hnuah neih a ni dawn tawh a ni.

Serchhip biala by-election neih tur avang hian political party hrang hrangte pawhin Serchhip bial lam an hawi mek a, political party lian zual pathumte phei chuan an candidate turte an tichiang tawh hlawm a, tunah hian Serchhip bialah political party-ten campaign beihpui an thlak chho mek tawh a ni.

Tun ṭuma Serchhip biala MLA by-election neih tur hi MLA bân a nih avanga by-election neih vawi khatna tur a nih avang leh, MLA bân a nih chungchangin sawi zui a hlawh avangin ni danga MLA by-election lo neih tawh ṭhin nen a danglam deuh niin a lang a, hei vang hian Zoram hmun hrang hrang aṭangin Serchhip biala by-election neih tur hian ngaihven a hlawh a, politics ngaihsak vaklo tam tak pawhin an ngaihven hle a ni.

Hetiang a nih mek lai hian Serchhip bial mipuite hian kan aiawha Mizoram Assembly House-a ṭhu tur kan thlang dawn tih hria a, by-election neih tur chungchang hi kan ngaihven a hun chho tawh hle a, bialtu MLA ṭha, bial mipuite tana chhenfakawm leh ṭangkai tur kan thlan chhuah ngei theihna tura tun aṭanga by-election hi kan ngaihven a ṭul tawh hle a ni.

Sawrkarin an aiawhtu thlang thei tawh tura puitling china a ngaih, kum 18 chin chung lam chuan mahni rilrua duhthlanna felfai tak kan siam hi puitling kan ni tih lantirna a ni tih hria ila, tuten emaw ṭawngka leh sum hmanga an hmin mai theih nih hi a puitling zia lova, mahni rilru puak chhuak ngeia duh kan thlan theihna turin tuna candidate-ten campaign an neih chhoh mekah hian Serchhip bial tana an hmachhawp leh MLA atan rintlak an ni dawn em tih mahni ngeiin zirchiang chunga kan aiawhtu tur thlang tura ngaihtuahna kan sen a ṭul takzet a ni.