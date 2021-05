Editorial: Kangmei tichhuaktute man chhuak tura tanrual a tul tawh

Tunhnaiah Mizoram hmun hrang hrangah kângmei a chhuak nasa hle a, kang ṭhelhin mipui leh sawrkarin hun leh tha tam tak an sêng a, khaw ṭhenkhat phei chu a khawnawtin an khaw kâng tur an vêng hial a, kumtin, tun ang hunah hian Mizoram hmun hrang hrangah kângmei chhuak ṭhin mahse, kumin ang em ema Mizoramin kângmei a tawrh nasatna hi a thleng lo hial âwm e. A vawi khatna atan ram kâng ṭhelh turin Mizoramah Indian Air Force helicopter hial chah chhuah a ni a, kângmei chhuak ṭhelhna atana Mizoram sawrkar leh mipuite insênsona hi a hlutna chhût chhuak ila, a man a sâng khawp ang.

Kângmei chhuak ṭhelhna atana kan insensona hi tamin, a hlutna sâng hle mahsela, kumina kangmeiin kan rama thil a tihchhiat hlutna leh kângmei chhuak vanga kan chânna hi a lêt engemawzatin a tam ngei ang.

Kângmeiin kan ram thing leh mau, nungcha, ram ngaw hausakna a tihchhiat ringawt pawh hi ngai awh leh tur chuan kum engemawzat a ral a ngai dawn a, thil tam tak phei chu ngai awh leh thei tawh lo tur a awm dawn. Kangmeiin a tihchhiat siamṭhat leh theih tawh loh tur engemawzat pawh a awm dawn bawk a ni.

Hei mai hi a la ni lova, kângmei chhuak avanga nghawng ṭhalo lo thleng turte thlenga chhût phei chuan kângmei chhuak ṭhin hi a pawi a, a thinrim thlak a, kumina kan ram kâng nasa lutuk phei hi a lungchhiatthlak takzet a ni.

Hetianga kangmei vanga kan rama chhiatna leh tawrhna, buaina tam tak a thleng fo mai hi mipuiten kan en liam mai mai a hun tawh lo hle a, kângmei chhuah chhan hi kan ngaihven zui a, fimkhur loh vang leh suahsual vanga kângmei tichhuaktute man chhuah an nih theihna tura kan ṭanrual a, ngaihtuahna kan sen tlân hi a ngai tawh takzet a ni.