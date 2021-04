Tui dahkhawlna tha kan insiam a tul tawh

IOC Venga PHE Department Booster Pump-a tui pump-na atana hman khawl pahnih chu a chhiat avangin Serchhipa veng tam zawk chuan hun engemawchen PHE Department tui sem an dawng thei dawn lo niin a lang a, Serchhip mipui tam tak chuan buaina leh harsatna kan tawk leh dawn niin a lang.

Serchhip khawpui hi Mizoram khawpui hrang hrang zingah chuan tui hnianghnar pawl tak kan niin a rinawm a, engemaw harsatna thleng avangin PHE Department lam hian tui sem khaihlak zeuh chang nei ṭhin mahse a thawktute hmalakna avangin hunrei tak tui sem theih loh a awm mang lo tih theih a ni a, hei vang hian mipui lam pawh hian tui dahkhawlna lam hi kan ngaihthah a, kar khat tla aia tam tui dahkhawlna nei lo hi a tam zawk kan nih a rinawm.

Serchhip mipuite châwmtu Tuikum lui tui lakna khawl leh pipeline-te hi engemaw avanga chhe rup thei a ni a, tunah phei chuan Serchhip mipui pung zel avangin PHE Department khawl leh pipeline-te hi a rim tawh hle a, Department hotute chuan an tui pump khawlte chu châwl lovin nileng zankhuain hna an thawhtir tawh tih an sawi a, hei vang hian mipuite hian tui dahkhawlna ṭha neih hi kan ngaih pawimawh a ṭul takzet tawh a ni.

Mizoram chu kan vannei a, kumtin ruahtui tam tak kan dawng a, tui dahkhawlna ṭha insiam thei ila chuan PHE Department Tuisem ring lo pawh hian kumtluanin van ruahtui ring hian a khawsak theih a rinawm. Amaherawhchu hei hi chhungkaw tam tak tan a harsa mai thei a, chutihrual chuan mahni hmun nghet nei leh in sa thar turte chuan nitina kan mamawh ber tui dahkhawlna ṭha hi ngaih pawimawh hmasakah kan neih a hun tawh hle a, PHE department-in hun engemawchen tui an sem theih loh pawha buai lo tura lo inruahman lawk hi a finthlak khawp ang.