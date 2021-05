Inkaihhruaina kalpui dan tur leh zirchianna buatsaih thin nise

Vawiin aṭangin Covid-19 hri leng darh zel avangin Mizoram pumah Total Lockdown kalpui ṭan a ni dawn a, Mizoram sawrkarin inkaihhruaina a siam zulzuiin Serchhip khawpuia VLTF hrang hrangin an huamchhunga inkaihhruaina an kalpui an tum dan an tichhuak a, an kalpui tumdan a inang lo zung thung a ni.

Hetihlai hian nimina DIG (Nothern Range) Lalbiakthanga Khiangte hova Mizorama Covid-19 hri darh chak zel venna kawnga Police hnathawh dan an thlirhonaah chuan police officer kalkhawmte chu Covid-19 darh zel tur venna tura sawrkarin inkaihhruaina a chhuah thar ber (Total lockdown guidelines) zirchianna neihpui bakah dan kenkawh dan turte sawipui an ni.

Covid-19 hri leng avangin sawrkarin inkhuahkhirhna a kalpui ṭhin a, inkhuahkhirhna a kalpui dana inkaihhruainate tihdanglam a nei ṭhin a, hetihlai hian Serchhip khawpui chhunga vêng hrang hrangte inkaihhruaina kalpui dan a inang lo fo mai a, tin, inkaihhruaina lekkawhtu ṭhenkhatin inkaihhruaina dân an zirchian tawk loh ṭhin avangin mipui lam tan harsatna a thlen chang a awm fo ṭhin a ni.

Kan rama hri leng dinhmun thlirin sawrkar hian inkaihhruaina thar a la siam chhoh zelte pawh a ngai dawn niin a lang a, chuvangin, inkaihhruaina dan thar siam a nih hian khawpui chhunga VLTF-ten kalphung inangtlanga an kal theihna atan te, inkaihhruaina dan kengkawngtuten inkaihhruaina dan an kenkawh kawngah inangtlanga an lekkawh theih nante District Level Task Force lam hian inkaihhruaina kalpui dan tur leh inkaihhruaina dan thar zirchianna hunte hi buatsaih thei ṭhin se a ṭha khawp mai.