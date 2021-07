Editorial: Sawrkar Office-ah inkaihhruaina kenkawh that a tul

Nimin khan Mamit District Hospital-a doctor pakhat chu Covid-19 hri a kai tih hriatchhuah a ni hei vang hian emergency thila pan theih bak chu ni 3 chhung damdawi in khâr a ni rih dawn a ni.

Tarlan tawh ṭhin angin Covid-19 hri lêng mek hi a la ziaawm hlei thei lova, hri kai hmuh chhuah reng an ni a, tuna Mamita doctor hri kai pawh hi hri laka fimkhur ber pawl leh midangte pawh fimkhur tura fuihtu ber a ni, an ti a, hri a kai pawh hi a thawhpuite pawhin mak an ti zawk niin sawi a ni.

Hetianga Mamit damdawi ina thawktuin hri a kai vanga Mamit damdawi in ni 3 chhung khâr a ngai hi Mamit mipuite tan engemawchen chu harsatna a thlen phah dawn tih a chiang a, a pawi takzet zet a ni.

Damdawi in mai bakah District Hqrs.-a sawrkar office tam takte hi mipuiten an mamawh avangin nitin dawrtu an nei ṭhin a, mipui tam tak tan pawimawhna an neih avangin mipui dawr theih loha an awm hian mipuiten harsatna an tawh phah ṭhin a ni.

Chuvangin, sawrkar office hrang hrangte hi chatlak lova mipuite dawr theih tura an inhawn reng theih hi thil ṭul a ni a, Mamit damdawi ina thil thleng hi hmun danga sawrkar office hrang hrangte pawh hian fimkhur phah nan hmang se a duhawm hle.

Sawrkar office hrang hrangte tan sawrkar chuan hrileng darh zel tur vênna atan inkhuahkhirhna a siam a, sawrkarin inkhuahkhirhna a siam hi sawrkar office hrang hrangte hian ṭha taka an zawm a ṭul a, vanduai chu thil awm thei a nih rualin, inkaihhruaina zawm ṭhat hian vanduai theihna tur tam takah min vên theih ngei a rinawm a ni.

