Editorial: Buha kan ram intodelh theihna turin kan kalphung her danglam a ngai

Thawhlehni khan Agriculture Minister C.Lalrinsanga pisa-ah Pangbalkawn, Kolasib District-a Mizorama a hmasa ber tur buhhum herna khawl lian (Rice Mill) bun mek hman theiha dah (commission) dan tur chungchang sawiho a ni a, Mizoram sawrkar hian buha intodelh tumin hma an la chho mek a, chutihlai chuan buha intodelh tur kan hmasawnna erawh a la beitham hle a, tun dinhmunah phei chuan kum khata kan buh mamawh zatve pawh kan la thar chhuak thei lo a ni.

Mizoten chaw-a kan rinpui ber chu buh a ni a, kan mamawh zat kan thar chhuah theih loh avangin kumtinin ram dang aṭangin sum tam tak sengin buhfai kan chaw lût ṭhin a, hei hi hriain sawrkar kal tawh leh tuna sawrkar mek te, sawrkarna la siam ve lo political party-te pawhin buha intodelh tura hmalakna an ngaih pawimawhzia hi an sawi fo ṭhin a ni.

Kan ramah hian kan khamkhawp buh thar theihna tur khawp ram zawl zau ṭha a awm tiin an sawi a, chumi tur chuan hmalak a nih thu pawh an sawi fo ṭhin. Amaherawhchu, buha kan intodelhna tura ke kan penna kawngah hian hma kan sawn mawh hle a, leilet siama buh ching thar an awm laiin leilet siam ṭhin ṭhenkhatten a hlâwk lo tiin leileta buh chin bansan an awm kumtin bawk a, leilet siam ṭhin zingah midang ei tur thar kep tum lo, anmahni kum khat tla bak thar tum lo hi tam tak an awm bawk a, tuna kan kalphung anga kan kal zel a nih chuan buha kan ram intodelh hun tur chu a la hla deuhin a rinawm. Chuvangin, kan ram hi buha intodelh kan tum tak tak a nih chuan tuna kan kalphung hi herrem a ngai niin a lang a, chumi tur chuan sawrkar hotute hian an rilru an sên a, tun aia chak zawka hma an lâk a ngai niin a lang.