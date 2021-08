Editorial: Harsatna kan tawh mila nunphung thlak kan zir a ngai

July ni 26, 2021-a Mizoram leh Assam ramri-a buaina thleng a, Assam Police 6 ngawtin nunna an chân hnuah Assam lam chuan Mizoram mamawh chakkhai lakluhna kawngpui pawimawh ber chu an la dang chat a, tun thlengin an la dang chhunzawm zel a, Mizoram sawrkar ruahmanna angin Tripura lam aṭangin Mizoram mamawhte chu lakluh ṭan a ni a, hetihlai hian Assam lam aṭanga kan mamawh kan lakluh angin tun dinhmunah chuan Tripura lam aṭanga mamawh kan lakluh hi a la chak tawk loh bakah a tam tawk lova, hei vang hian a hmaa hnianghnar taka kan hmuh mai theih ṭhin tam tak chu tunah hian a vâng chho ṭan mek a ni.

Hetiang thil thleng tur hi sawrkar pawhin a hmu lawk a, mipuite chu inrenchem taka khawsa turin a chah lawk tawh a, sawrkarin mipui mamawh phuhruk turin theihtawp chhuah mahse Assam lam hian kawng an la dang chhunzawm zel a nih chuan a hma anga mipui mamawh chawkluh zung zung hi a theih rih dawn loh tih hi thil chiang sa a ni a, NH-306 hi dan chhunzawm zel a nih chuan hun engemawti chhung chu Mizoram mipuite hian harsatna kan tawk rih dawn niin a lang.

Hetiang hi thil awmdan a nih avangin mipuite hian kan dinhmun hi kan hriatchian a ngai a, he harsatna kan tawh chhan pawh hi kan ram humhim kan duh vanga thleng a ni tih hria-in harsatna kan tawk a nih pawhin harsatna kan tawh dan mila kan nunphung thlak thiam kan zirte pawh a ṭul dawn a. Tin, Mizo kan nihna leh Kristian kan nihna tilang tura midangte nena mamawh insem tlân a ngaih pawha insem thei tura kan rilru kan lo kau sa pawh a ṭul ang.

