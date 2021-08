Editorial: Hmun ralmuangah kan la awm lo

Nimina Serchhip District Bawrhsap hova Serchhip khawpui chhunga Covid-19 hri leng zel tur venna atana inkhuahkhirhna kalpui mek thlirhonaah Covid-19 laka himna tura khawsak dan (Covid Appropriate Behaviour) zawm kawngah mipuite kan inthlahdah thu sawi lan a ni.

Tarlan tawh ṭhin angin, Covid-19 hri lêng mekah Mizoramah hri kai hmuhchhuah thar an la tlahniam hlei thei lova, a bikin Aizawl leh Mizoram hmun ṭhenkhatah hri leng hi a la nasa hle a, hei vang hian Aizawl Municipal Area huam chhungah Mizoram sawrkar chuan Total Lockdown a puang a, Serchhipah erawh hri kai thar hmuh chhuah kan awm mang loh avangin mipuite harsatna chhawk zangkhaina turin inkhuahkhirhna pawh thlahdul deuh zawkin kalpui a ni a, hei vang hian mipuite pawh zalen deuh zawkin kan nitin nunphung kan hmang thei a, amaherawhchu inkhuahkhirhna thlahdul deuh a nih avanga kan fimkhurna kan thlahdul ve leh zel ṭhin hi thil ṭha lo leh hlauhawm tak a ni thung si a ni.

Tunhnaia hri leng hmuhchhuah tharna hmun ṭhenkhatah chuan ni 2/1 chhung lekin hri kai engemawzat hmuh chhuah thar a ni ta fo mai a, hei hian a tihlanchian em em chu kan beisei loh leh kan hriat loh lai hian kan bul hnai maiah, kan ṭhenawmkhawveng leh kan chhungkuaah he hri leng hian bu lo khuarin, he hri hi kan lo inkai darh nasa hman hle tawh thei a ni tih a tilang chiang hle a ni.

Hetiang a nih avang hian tuna inkhuahkhirhna thlahdul deuhna hnuaia hun kan hman avang hian he hri leng laka kan fimkhurna hi kan thlahdul ve loh a ṭul hle a, he hri laka kan him zel theihna atan sawrkarin inkaihhruaina a duante leh kan zawm tura dan a siamte hi ṭha taka kan zawm a ṭul a, hmun ralmuangah kan la awm bik lo tih hria a, fimkhur taka kan nunphung kan hman reng a la ṭul a ni.

Like this: Like Loading...