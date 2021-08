Editorial: Infiamna hmunhma kan neihte hman tangkai thiam a tul

Nimin khan Serchhip Sports Stadium chu Dy. Chief Minister Tawnluia’n a hawng a, hawnna thuchah a sawiah stadium thar chu ṭhalaiten international level thlenga medal an lâk theihna tur atana intuaihriamna leh inzirna hmun nise a duh thu a sawi a ni.

Zêp lovah chuan he Sports Stadium hi Mizoramah chuan stadium sak chhung rei ber a ni hial awm mang e tih tur a ni a, Serchhip mipuite pawhin he stadium sak puitlina a hman theih hun tur hi kan nghakhlel hle a, he stadium sak chhung a rei avang hian sawi neuh neuh pawh a tam a, Serchhipa ṭhalaite pawhin lungawi lohna tam tak an nei hman a, tunah chuan Serchhip mipuite hman theih turin hawn a ni ta a, thil lawmawm tak a ni.

Hetianga kan khaw chhunga ṭhalaite tana infiamna hmunhma ṭha leh rotling kan neih belh leh ta hi thil lawmawm tak a nih rualin a hman thiam leh hman ṭangkai kawngah te, a enkawl zuina kawngahte Serchhip ṭhalai leh mipuiten mawhphurhna kan nei dawn a, chumi tur chuan ṭan kan lak a ngai a ni.

Mizo ṭhalaite hi infiamna kan ngaina a, ṭhalai zingah infiamna ti ngai lo hi chu mi tlemte an nih a rinawm a, chutihlai chuan infiamnaa thleng sang leh eizawnna atana hmang hi kan la ṭhahnem lo hle a, tunah chuan Serchhip-in infiamna hmunhma ṭha tak kan neih belh leh ta a, hei bakah hian infiamna hmunhma ṭha tak tak kan lo nei tawh bawk a, heng kan infiamna hmunhma ṭha tak tak neihte hi infiamna lama tui ṭhalaite hian eizawnna ṭha tak an neih theihna hmanrua atana an hman theihna turin ṭangkai taka kan hman thiam a ṭul dawn a ni.